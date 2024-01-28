الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. انطلاق أنشطة إجازة نصف العام بمركز جمال عبدالناصر الثقافي في الإسكندرية

مركز جمال عبد الناصر
مركز جمال عبد الناصر الثقافي

يبدأ مركز جمال عبدالناصر الثقافي، التابع لصندوق التنمية الثقافية في مدينة الإسكندرية، أنشطة وفعاليات إجازة نصف العام، اليوم الأحد 28 يناير 2024.

وأوضح بيان صادر عن مركز جمال عبد الناصر، اليوم، أن تنطلق أنشطة وفعاليات المركز بورشة عن كيفية عمل عروسة قفاز مع نورهان عبداللطيف، ويتعرف الأطفال على كيفية رسمها وتنفيذها باستخدام قماش الجوخ والخيوط، بجانب ورشة اخرى تبدأ فاعليتها في نفس اليوم وتستمر على مدار 4 جلسات وهي ورشة "أنا مؤلف مسرح" مع كاتبة الأطفال إيمان الشيمي وخلالها يستطيع الأطفال الموهوبين في الكتابة أن  يتعرفوا على كيفية كتابة النصوص المسرحية ومن المقرر أن يكون نتاج هذه الورشة نص مسرحي من فصل واحد. 

كما يشمل الفعاليات أيضًا ورشة عن إعادة التدوير وكيفية استغلال خامات متوفرة في البيئة المحيطة لعمل منتجات فنية بأقل الإمكانيات.

ورش فنية ولقاءات علمية 

وأكد البيان، أن أنشطة وبرنامج نصف العام الموجه للأطفال واليافعين تتضمن عدد من من الورش الفنية التي تنمي روح الفنان المبتكر لدى الطفل إلى جانب لقاءات أخرى جنبًا إلى جنب مع هذا النوع من النشاط وهي لقاءات علمية من خلال يوم فلكي بالتعاون مع مبادرة “الفلك هيلف مصر” ومجموعة ورش للأطفال واليافعين عن كوكب المريخ ولقاء للكبار وأولياء الأمور ايضا عن علوم الفضاء والأجرام السماوية وكذلك للأطفال موعد مع التعرف على التراث وتعزيزه من خلال ورشة كيفية تحريك عروسة خيال الظل.

وتعد هذه الورش مكملة لبرنامج المركز والذي سبق تقديمه على مراحل سابقة من خلال ورش عروسة خيال الظل التنفيذ والتصميم والتي من خلالها يتعرف الطفل على نشاط تراثي نحافظ عليه من الاندثار ويتعرف على فنونه وتاريخه وباباواته (فصول عروضه المختلفة)، وذلك بالتعاون مع فرقة ومضه لخيال الظل والأراجوز التي تختتم برنامج أنشطة وفاعليات نصف العام بحفل الأراجوز وخيال الظل يوم السبت الموافق 10 فبراير.

 وتعتبر أنشطة مركز جمال عبدالناصر لإجازة نصف العام هي حزمة من الفعاليات والتي تندرج تحت مجموعة من البنود التي يتبنها صندوق التنمية الثقافية تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة المصرية لتنفيذ رؤية مصر2030 وهي تنمية الموهوبين والنابغين وتعزيز القيم الايجابية والعدالة الثقافية وحماية وتعزيز التراث والانفتاح على ثقافات مختلفة. 

مركز جمال عبد الناصر الثقافي مدينة الإسكندرية أنشطة وفاعليات إجازة نصف العام لقاءات علمية

مواد متعلقة

تدشين القوافل الطبية المجانية بالإسكندرية.. الكشف على 1587 مريضًا بقرية الهوارية

مناقشة "الجهود المؤسسية لحماية التراث الثقافي العربي" في جلسة ببيت السناري

طلاب جامعة الإسكندرية يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024

أستاذان بجامعة الإسكندرية يفوزان بجائزة "الألكسو" للبحث التربوي المتميز

إعلان أسماء الفائزين فى تصفيات كأس مصر للطهاة بالإسكندرية

رئيس "صرف الإسكندرية" يتابع التعامل مع تجمعات مياه الأمطار (صور)

"أوقاف الإسكندرية" تفتتح مسجد النور بقرية أبومسعود فى العامرية

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. مدرب الزمالك المحتمل.. خسر من فيتوريا وسواريش وهزم جاريدو

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"الزراعة" تكشف حقيقة حظر السعودية صادرات الفراولة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة