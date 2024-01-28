الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين القوافل الطبية المجانية بالإسكندرية.. الكشف على 1587 مريضا بقرية الهوارية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

تواصل مديرية الصحة بالإسكندرية، القوافل الطبية المجانية للقرى الاكثر احتياجا، والتي تبتعد عن المستشفيات العامة، لتوفير الكشف والعلاج لأهالي هذه القرى فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة".

واستمرارا لتنفيذ القوافل الخدمية والطبية، نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافله طبية بقرية الهوارية بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، والتي تبتعد عن أقرب مستشفي عام “ مستشفى العامرية العام” ب21 كم واستمرت القافلة لمدة يومين لتوفير الكشف والعلاج للأهالي بالمجان،  وذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار- وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف- محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

واوضحت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء- تنظيم أسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 58 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

الكشف وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية 

وأشارت وكيل صحة الإسكندرية أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1587 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 6 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

التثقيف الصحي لأهالي قرية الهوارية 

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي- منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء 479 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و126 تحليلًا بمعمل الطفيليات و2 اشعة سينية و29 اشعة موجات صوتية علاوة على فحص 109 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 698 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
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