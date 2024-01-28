الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زفتى" تشن حملة لوقف البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية

حالات إنشاء وبناء
حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

نفّذت رئاسة مركز ومدينة زفتي، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، حملة قوية لوقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى المركز، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة البناء المخالف والعشوائي، تم تنفيذ هذه الحملة خلال 24 ساعة، حيث تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية، بهدف حماية الأراضي الزراعية والمحافظة على التخطيط العمراني المستدام.

وأوضح المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، أن الحملة شملت وقف أعمال البناء في 7 حالات دون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة الشدات الخشبية في 7 حالات لمبانٍ قيد الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة ولم تقتصر جهود الحملة على ذلك فقط، بل تم أيضًا مصادرة معدات وخامات البناء المستخدمة في تلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب تلك المخالفات.

على إثر ذلك، تم إحالة أصحاب المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية، يأتي ذلك في إطار التزام رئاسة مركز ومدينة زفتي بفرض القانون والحفاظ على الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

تعد هذه الحملة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الوحدات المحلية داخل محافظة الغربية، للحد من البناء المخالف والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التخطيط العمراني المستدام والحفاظ على الأراضي الزراعية كمصدر أساسي لتلبية احتياجات الغذاء والتنمية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، تابع طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في تنفيذ أعمال الموجه 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء والتي أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية على مساحة 8799 متر مربع.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه 22 بكل شده وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية مصادرة معدات وخامات البناء حالة أصحاب المخالفات للنيابة الحفاظ على الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة حماية الأراضي الزراعية رئيس مركز ومدينة زفتي منازل قائمة ولم تقتصر جهود الحملة على ذلك فقط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب تلك المخالفات

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