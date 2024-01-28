بايدن وشولتز يجتمعان فى البيت الأبيض لحشد الدعم لأوكرانيا

قال البيت الأبيض، أمس السبت، إن الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز سيجتمعان في واشنطن في التاسع من فبراير لحشد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الزعيمين سيستغلان اجتماعهما في البيت الأبيض للتأكيد مجددًا على دعمهما القوي لأوكرانيا في وجه الغزو الروسي.

وسيناقش بايدن وشولتز الجهود المبذولة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط و"دعمهما الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفق البيت الأبيض.