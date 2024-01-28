الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن وشولتز يجتمعان فى البيت الأبيض لحشد الدعم لأوكرانيا

بايدن وشولتز
بايدن وشولتز

قال البيت الأبيض، أمس السبت، إن الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز سيجتمعان في واشنطن في التاسع من فبراير لحشد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الزعيمين سيستغلان اجتماعهما في البيت الأبيض للتأكيد مجددًا على دعمهما القوي لأوكرانيا في وجه الغزو الروسي.

وسيناقش بايدن وشولتز الجهود المبذولة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط و"دعمهما الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفق البيت الأبيض.

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