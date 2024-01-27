"تعليم القاهرة": نهدف إلى نشر الثقافة بين الطلاب بزيارتهم لمعرض الكتاب

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنظيم رحلات يومية للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥٥.

ونظم توجيه عام التربية الاجتماعية اليوم زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الخامسة والخمسون بمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة منهم (٥٠) طالب بإدارة السيدة زينب التعليمية و(٥٠) طالب بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن الزيارة فى إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتفعيل خطة المديرية فى تطوير الجانب الثقافي والتنويرى لدى الطلاب.

ومن جهته، أكد ايمن موسى وكيل تعليم القاهرة على أهمية القراءة بالنسبة للطلاب والتي تعمل على صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم.



وأشار موسى إلى أن القراءة أساس المعرفة بإعتبارها تفتح آفاق العلم والإبتكار والتقدم أمام الطلاب وترفع من مكانتهم بالإضافة إلى أنها وسيلة فاعلة للتعامل الحكيم المتزن مع مختلف المواقف والأزمات التى تقابلهم فى حياتهم المستقبلية.

وشارك الطلاب فى عدد من الفعاليات الثقافية التى تنظمها إدارة المعرض بالإضافة إلى زيارة العديد من الأجنحة المختلفة وحرصوا فى نهاية المعرض على اقتناء بعض الكتب والروايات التى نالت إعجابهم.

تعليم القاهرة ينظم رحلات لمعرض الكتاب الدولي

تعليم القاهرة ينظم رحلات لمعرض الكتاب الدولي

تعليم القاهرة ينظم رحلات لمعرض الكتاب الدولي

تعليم القاهرة ينظم رحلات لمعرض الكتاب الدولي

تعليم القاهرة ينظم رحلات لمعرض الكتاب الدولي