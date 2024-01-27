السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد إبراهيم عبدالعال يكشف سبب تأخر صدور كتاب "النقد الثقافى"

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال الدكتور محمد إبراهيم عبدالعال، أستاذ النقد الأدبي، إن سبب صدور كتاب "النقد الثقافي" بعد ثماني سنوات من مناقشات للدكتوراه وهو عنها يعود لعمله فى مجلة "فصول".

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وأضاف "عبدالعال"، خلال فعاليات ندوة مناقشة كتابه "نحو منهجية التحليل الثقافي" فى قاعة "فكر وإبداع" بلازا ١ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٥، إن عمله فى مجلة فصول أتاح له فرصة الاطلاع على العديد من الدراسات وهو ما منحه مزيدًا من الرؤية فيما يتعلق بالنقد الثقافي، مشيرًا إلى أن منهج النقد الثقافي حاول ألا يجرده الأدبي عن الجمالى وهو ما حاول التقديم له فى هذا الكتاب الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

ولفت "عبدالعال" إلى أن الغرب اعترف بفشل النموذج الحداثي في النقد الثقافي ومحاولة تطعيم مقولاتهم مع الاجتماعي بعيدًا عن الماركسية ولكن تحت مظلة الرأسمالية.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

محمد إبراهيم عبد العال النقد الأدبي النقد الثقافي فصول فعاليات ندوة معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب

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