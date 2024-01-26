الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلجيكا تدعو إسرائيل للامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

غزة
غزة

دعت بلجيكا، اليوم الجمعة، إسرائيل للامتثال لقرار محكمة العدل الدولية وتنفيذ كامل التدابير اللازمة لمنع وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.

وأكدت بلجيكا في بيان لها، دعمها القوي وطويل الأمد لمحكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والتزامها بالامتثال للقرارات والأوامر الملزمة قانونًا الصادرة عن المحاكم الدولية.

وشددت بلجيكا على أنها ستواصل متابعة إجراءات محكمة العدل الدولية عن كثب وستقوم بتحليل قرار اليوم وعواقبه.

كما دعت جميع أطراف النزاع في غزة إلى احترام وقف إطلاق النار الفوري، واحترام القانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم ودون عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور دون قيد أو شرط، والعمل من أجل تحقيق حل الدولتين.

وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

بلجيكا إسرائيل العدل الدولية غزة قطاع غزة

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