وسيم السيسى لـ"الشاهد": كنت سعيدًا بوصول الإخوان للحكم لهذا السبب

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إنه عندما وصل الإخوان للحكم في مصر كان يعلق ويقول إنه سعيد لأنهم جاءوا للحكم، لأن الناس كانت تتمنى ذلك.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يقول للناس إن الله إذا أراد أن يعاقب قومًا حقق لهم أحلامهم، وفي النهاية الإخوان باعوا البلد وكانت شمال سيناء إمارة إسلامية.

وتابع أن كونداليزا رايس، وزير الخارجية الأمريكية السابقة، كانت تقول إن مصر الجائزة الكبرى، والإخوان كانوا يقولون ملايين ملايين على القدس رايحيين، وبعد الحكم قالوا "صديقي العزيز بيريز"، وقالوا إن اليهود لهم حق في ممتلكاتهم بمصر.

وأكد أن المعرفة قوة أي أن الإنسان يتميز بشيء واحد عن باقي الحيوانات الأخرى وهو أنه كائن حي وذا تاريخ، مشيرًا إلى أنه من خلال الأبحاث التي كان يجريها على الحيوانات خلال دراسته للطب اكتشف ان بعض الحيوانات لديها عقل فالعقل هو الربط بين الأشياء وبعضها.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.