الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية

الريال السعودي
الريال السعودي

يتساءل كثير من الناس خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

زادت عمليات البحث علي المنصات الإلكترونية عن العملة السعوديه بعد زيادة حجم الإقبال على موسم العمرة وارتفاع سعر الريال في السوق الموازية.

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس المقبل الاول من فبراير 2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات المسائية اليوم الخميس 25  يناير 2024.

أسعار العملات العربية في مصر


سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري بالتعاملات المسائية اليوم الخميس 25 يناير نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.


سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري
 

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الخميس نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الخميس  نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الخميس نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الخميس  نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الخميس نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس 25 يناير 2024نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 25 يناير 2024

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الخميس 25 يناير 2024.

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