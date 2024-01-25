الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو بـ"البحوث الإسلامية" يحث الشباب على استلهام روح النصر من أبطال أكتوبر

جانب من ندوة بجناح
جانب من ندوة بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أكد د.عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه من الواجب على شباب اليوم استلهام القدوة وروح النصر من أجدادهم أبطال نصر أكتوبر، هؤلاء الذين ملئت قلوبهم خشية الله، فتحقق بذلك الاستعداد الإيماني مع الاستعداد العسكري فتحقق لهم النصر، ويجب على شبابنا اليوم ألا يغفل هذا الدرس، حتى يكون على أهبة الاستعداد لمجابهة كل ما يواجهه من تحديات العصر.

وأضاف “العواري”، خلال ندوة بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان نصر أكتوبر وآفاق الوعي الديني أن شباب اليوم مستهدف بالكثير من المخططات الخبيثة، وعلى الشباب التمسك بإيمانهم بالله حتى يُفسد تلك المخططات، مؤكدا أن الأزهر يقف مع القيادة السياسية في خندق واحد، وهو ما أسهم بقوة في إفساد كل المخططات الخبيثة التي تستهدف مصرنا الحبيبة وشبابنا، فتمكنا بفضل الله من تحقيق نصر أكتوبر العظيم، وتجاوز الكثير من التحديات والفترات الصعبة في تاريخ وطننا العظيم بسلام.

ويشارك الأزهر للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب يرفع شعار "فعاليات لجميع الشرائح والأعمار"


 

جانب من ندوة بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جانب من ندوة بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جانب من ندوة بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
جانب من ندوة بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الدكتور عبدالفتاح العواري عنوان نصر أكتوبر الأزهر الشريف معرض القاهره الدولي للكتاب جناح الأزهر

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