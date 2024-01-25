الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "إكسترا نيوز": إقبال جماهيرى كبير فى أول أيام معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "إكسترا نيوز"، إن اليوم الخميس، انطلقت فعاليات اليوم الأول لـمعرض الكتاب في نسخته الـ55 والتي تحمل شعار "نصنع لمعرفة نصون الكلمة".

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن العرض اليوم شهد إقبالًا كبيرًا من الجماهير والتي تجمع بين المصريين والجنسيات العربية والأجنبية.

التيسيرات المقدمة للمواطنين 

وتابع أنه ضمن التيسيرات المقدمة للمواطنين فإن وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل تم تخصيص 11 خطًا من وإلى المعرض داخل القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تقديم العديد من التيسيرات لذوي الهمم حيث توجد أماكن مخصصة لهم بالمعرض لسهولة التحرك بين الطوابق.

وأشار إلى أنه يوجد إقبال كثيف من قبل الجماهير بداية من العاشرة صباحًا وحتى الآن، موضحًا أن المعرض هذا العام يشهد زيادة 153 دار نشر ليكون الإجمالي 2200 ناشر من 70 دولة.

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