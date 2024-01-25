الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال وصناع "عتبات البهجة" يحتفلون بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

تعاقد الفنان صلاح عبد الله على مشاركته ضمن قائمة أبطال مسلسل "عتبات البهجة" المقرر مشاركته ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو مكوّن من 15 حلقة بطولة الفنان يحيي الفخراني بقيادة المخرج مجدي أبوعميرة.

واحتفل اليوم أبطال وصنّاع مسلسل "عتبات البهجة" بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، الـ 69 الذي يوافق الـ 25 من شهر يناير وشارك جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مقطع فيديو أثناء احتفال أبطال وصنّاع المسلسل بعيد ميلاده.

وكتب على مقطع الفيديو الذي شارك به جمهوره قائلًا: " حبايبي من تصوير مسلسل #عتبات_البهجة 🙏🤍🤍🤍".

كواليس انطلاق أول مشاهد "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخرانى (صور)

مسلسل "عتبات البهجة"

"عتبات البهجة" بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

يعود المخرج مجدى أبو عميرة للتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى في الدراما مرة أخرى خلال مسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل للعرض فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024، وذلك بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

واجتمع المخرج مجدى أبوعميرة مع الفنان يحيى الفخرانى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل معًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة" المقرر بدء تصويره قريبًا للعرض في شهر رمضان المقبل.

مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة الفنان صلاح عبد الله صلاح عبد الله المخرج مجدى أبوعميرة

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