الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

" تليجراف مصر ".. موقع صحفي وتلفزيوني والشعار: "صحافة تليق بك"

تليجراف مصر
تليجراف مصر

"بك صحافة تليق بك".. بذلك الشعار انطلق موقع تليجراف مصر، ليكون أحد مواليد بلاط صاحبة الجلالة ويُضاف إلى قائمة المواقع التي ولدت كبيرة في مصر.

الموقع يهتم بالشأن المصري في المقام الأولى ثم الشأن الإقليمي والدولي، فضلًا عن المساحة الكبيرة لصحافة التحليل الخبري والتقارير والتحقيقات والقصص النوعية وصحافة الفيديو التي تحتل مساحة كبيرة من الموقع.

يضم الموقع عدد كبير من الصحفيين ذوي الخبرة الواسعة في العمل الإعلامي، بالإضافة إلى العديد من الشباب صغير السن، الذي يعول عليهم الموقع في سياسته أن يكونوا رأس ماله البشري، والذي يستثمر فيهم لإخراج جيل جديد من الصحفيين في مصر.

تليجراف مصر منذ انطلاقته الأولى، عمل على تكوين شبكة مراسلين واسعة في جميع محافظات مصر، لتوفير التغطية الحية على مدار اليوم.

الموقع من خلال مؤسسيه، أعلن التزامه بالخط الوطني في تناول كافة الموضوعات، والالتزام بالأكواد المهنية التي حددها المجلس الأعلى للإعلام، والعمل وفق القواعد الصحفية المهنية وحدها.

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