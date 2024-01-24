الهلال الأحمر المصرى: أدخلنا أول دفعة مساعدات لغزة فى اليوم الثانى من العدوان

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن مصر تقدم المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة بنبل وشرف وتجرد كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وأضاف زايد في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "منذ يوم 8 أكتوبر أي في اليوم الثاني من العدوان على غزة، استطعنا بالتنسيق مع أجهزة الدولة تقديم أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع".

الهلال الأحمر المصري: مصر توصل المساعدات الإنسانية لغزة نيابة عن العالم

وتابع: "منذ أكثر من 100 يوم وحتى الآن مصر بالنيابة عن العالم كله توصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأكد أن الهلال الأحمر المصري منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة رصد كل المعوقات التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.