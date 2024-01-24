الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أب يتخلى عن طفلته بأحد شوارع أوسيم.. والتحريات: "تركها لبائعة الفول وانصرف"

أجهزة الأمن بالجيزة
أجهزة الأمن بالجيزة

شهدت مدينة أوسيم حادثًا مؤلمًا عندما تخلى أب عن ابنته وتركها في الشارع مع بائعة فول بحجة أنه عثر عليها بجوار صندوق قمامة وكانت الكلاب ستأكلها، وكشفت مباحث الجيزة جريمته بعد تحريات موسعة. 

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من سيدة “بائعة فول” فوجئت بشاب حضر إليها وبرفقته طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف وتركها بجوارها بعدما أخبرها أنه عثر عليها في الشارع بجوار صندوق قمامة وأنقذها من الكلاب الضالة وانصرف سريعًا.

شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث توصلت جهوده لعدم منطقية رواية الشاب الذي تخلى عن الطفلة، وبعد عدة ساعات كشفت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مجدي موسى، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، عن هوية الشاب ليتبين أنه والد الطفلة وتخلى عنها وتركها في الشارع. 

txt

"طعنتنى في رجولتى".. عامل يمزّق زوجته بسبب 400 جنيه فى أوسيم

txt

قتلته ابنته بمشاركة خطيبها.. العثور على جثة شخص بجوار ترعة فى الدقهلية

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم، في إلقاء القبض على الأب الذي اعترف بتفاصيل جريمته وقال إن لديه طفلتين 4 سنوات وسنتين ونصف وأنه انفصل عن زوجته منذ عامين بعد إنجابها طفلتها الصغيرة مباشرة وتركت طفلتيها له وأنه كان يقيم برفقة والدته فقرر التخلي عنها وتركها في الشارع. 

وقال المتهم إنه سار بها لفترة حتى شاهد سيدة تبيع الفول فتركها لها بعدما ادعى عثوره عليها بالشارع وفر هاربًا قبل أن تسأله أسئلة اخرى، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الأب المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

اوسيم طفلته امها سابتها ومشيت

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

الرئيس السيسى يرفض تلقى اتصال هاتفى من نتنياهو

أمم إفريقيا: CAF يقرر إيقاف مدرب المغرب وليد الركراكى 4 مباريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟