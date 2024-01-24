أب يتخلى عن طفلته بأحد شوارع أوسيم.. والتحريات: "تركها لبائعة الفول وانصرف"

شهدت مدينة أوسيم حادثًا مؤلمًا عندما تخلى أب عن ابنته وتركها في الشارع مع بائعة فول بحجة أنه عثر عليها بجوار صندوق قمامة وكانت الكلاب ستأكلها، وكشفت مباحث الجيزة جريمته بعد تحريات موسعة.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من سيدة “بائعة فول” فوجئت بشاب حضر إليها وبرفقته طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف وتركها بجوارها بعدما أخبرها أنه عثر عليها في الشارع بجوار صندوق قمامة وأنقذها من الكلاب الضالة وانصرف سريعًا.

شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث توصلت جهوده لعدم منطقية رواية الشاب الذي تخلى عن الطفلة، وبعد عدة ساعات كشفت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مجدي موسى، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، عن هوية الشاب ليتبين أنه والد الطفلة وتخلى عنها وتركها في الشارع.

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم، في إلقاء القبض على الأب الذي اعترف بتفاصيل جريمته وقال إن لديه طفلتين 4 سنوات وسنتين ونصف وأنه انفصل عن زوجته منذ عامين بعد إنجابها طفلتها الصغيرة مباشرة وتركت طفلتيها له وأنه كان يقيم برفقة والدته فقرر التخلي عنها وتركها في الشارع.

وقال المتهم إنه سار بها لفترة حتى شاهد سيدة تبيع الفول فتركها لها بعدما ادعى عثوره عليها بالشارع وفر هاربًا قبل أن تسأله أسئلة اخرى، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل الأب المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.