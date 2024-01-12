الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة لطفل مجهول الهوية في مجري مائي بأوسيم

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل عمره 12 سنة مجهول الهوية داخل مجرى مائي بمنطقة أوسيم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل ترعة بقرية الكوم الأحمر بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عمره 12 عاما تقريبا ولا يحمل اى أوراق تدل على هويته.

 وتم نقله الى مستشفى أوسيم المركزي وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

الأجهزة الأمنية أمن الجيزة جثة طفل مجرى مائى مجهول الهوية

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