أستاذ استثمار يحذر من الانكماش الاقتصادى: يعطل المشروعات

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72 أن الدولة تعترف بأن هناك مشكلات تواجه الاقتصاد، وهناك وجهات نظر خبراء اقتصاديين تطالب بعمل انكماش اقتصادي، الأمر الذي رفضه الرئيس.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إجراء حوار وطني يتعلق بالاقتصاد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتسم بكثافة العمالة البشرية، وبالتالي فإنه حال عمل انكماش اقتصادي والذي يعني توقف جميع المشروعات، فإن الأمن القومي المصري سيكون في خطر لتراجع العمالة التي تشكل قوام الاقتصاد.

وتابع، أن الدولة المصرية لم تصل بعد إلى التوظيف الكامل للموارد، وهناك سوء استخدام للموارد، مطالبًا بزيادة ورديات عمل المصانع والعمل باستمرار، ومحذرًا في الوقت نفسه من أي إجراء يؤدي لعمل انكماش اقتصادي، كونه يعد خطرًا على الدولة المصرية، لأن الانكماش يعني تعطيل المشروعات ودلالة سلبية للمستقبل.

الأزمة الاقتصادية داخل الدولة ليست ناتجة عن نقص الموارد

وأكد أن الأزمة الاقتصادية داخل الدولة المصرية ليست ناتجة عن نقص في الموارد، لكنها ناتجة عن عجز في التشغيل، لذلك يجب البحث عن نظم إدارية جديدة، واقترح بزيادة الإنتاج عبر زيادة 3 ورديات عمل في المصانع، موضحًا أن تكثيف العمل ووضع آليات للعمالة يمكن من خلالها ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج.