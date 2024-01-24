الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«البداية وضربة برق».. روايتان لأحمد مجدي جلال بمعرض الكتاب

غلاف الروايتين
غلاف الروايتين

صدر حديثًا عن دار ديير للنشر والتوزيع رواية البداية ورواية ضربة برق للكاتب أحمد مجدي جلال، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تفتتح فعالياتها اليوم وتستمر حتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

وعن العملين قال أحمد مجدي جلال:" روايتي "البداية" و"ضربة برق" للكاتب أحمد مجدي جلال تصدران عن دار ديير للنشر والتوزيع. 

وتعد الروايتين الكتاب الاول والثاني من سلسلة أن تكون مؤمن سيف الدين، وهي سلسلة مغامرات تتمحور حول شاب مصري يتعرض لظروف استثنائية تحوله لبطل شعبي خارق.

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كلمة الغلاف

حكايات (سنوهي) في برديات المصريين القدماء، بطولات قطز، وسيرة (طومان باي) في كتب التاريخ، حواديت (علي الزئبق) وأدهم الشرقاوي، مهارات أدهم صبري رجُل المستحيل، عبقرية نور الدين محمود في حَل ألغاز ملف المستقبل، فِطنَة ممدوح عبد الوهاب في معالجة قضايا المكتب رقم 19، نحسُ وسخرية رفعت إسماعيل عند مواجَهته لأحداث ما وراء الطَّبيعة، كل هؤلاء وغيرهم، أبطالٌ مصريون أحببناهم وتعلَّقنا بهم منذ صبانا وحتى الآن، عشنا معهم مُغامراتهم وظلوا بالنسبة لنا أيقونةً للبطولة بنكهةٍ مصرية خالصة، واليوم عزيزي القارئ، دعنا نُقدم لك بطلنا الجديد، والذي وَجد نفسه بالصدفة البحتة وقد غرق في بحورِ تلك العوالم التي اعتدتَها ونشأتَ عليها، نعدُك أنه سيبذل قصارى جهده ليَمنحك ساعاتٍ من الحنين مصحوبةً بالمتعة وغارقةً في التشويق والإثارة.

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"التاجر لما أفلس".. رواية جديدة لـ إيمان الدواخلي بمعرض الكتاب

أحمد مجدي جلال، مؤلف روائي مصري وسيناريست، يكتب في مجالات الرعب والخيال العلمي والفنتازيا، صدرت له روايات، كفر حارس، أنياب رمادية، ملعب الأموات، إرث أوزوريس.

اغلفة الروايتين
صدر حديث ا دار ديير للنشر والتوزيع رواية البداية رواية ضربة برق أحمد مجدي جلال معرض القاهره الدولي للكتاب

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