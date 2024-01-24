الرئيس السيسي يكرم أسماء الشهداء خلال الاحتفال بعيد الشرطة

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على منح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم؛ حيث منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى لكل من: لواء تامر عبد الغني السمري (مديرية أمن بورسعيد)، لواء شريف صلاح الغراب (قطاع الأمن الاقتصادي)، لواء عمرو عبد الخالق ياسين الخولي (قطاع الأمن الوطني)، لواء حسن إبراهيم النحرواي (مديرية أمن الشرقية)، عميد دكتور شريف حسين غازي (الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية)، عميد أيمن عبد النعيم عبد الوهاب (مديرية أمن أسيوط)، عميد محمد خالد محمد خالد (قطاع الأمن المركزي).

كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، نوط الامتياز من الطبقة الثانية لكل من: عقيد أحمد حسان أحمد حسان (مديرية أمن القاهرة)، مقدم سمير أحمد عبد الروؤف (مديرية أمن شمال سيناء)، مقدم شريف حلمي جميل جرجس (مديرية أمن الأقصر).

ومنح الرئيس السيسي، نوط الامتياز من الطبقة الثالثة لكل من: رائد ولاء سامي عبد المحسن (قطاع الحماية المجتمعية)، نقيب سلمى حمدي أحمد الورداني (قطاع التدريب).

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.