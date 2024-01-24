الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاتحاد الأوروبي يحتفي بيوم التعليم ويؤكد أهميته في التنمية المستدامة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

احتفى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، باليوم الدولي للتعليم، والذي يوافق 24 يناير من كل عام، مؤكدا أن التعليم والتعلم مدى الحياة ضروريان لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة ومعالجة عدم المساواة، من خلال الحوار والتضامن والتفاهم المتبادل والتعاون والحكم الشامل والديمقراطي والتشاركي والمساواة بين الجنسين.

وذكر بيان صحفي مشترك صدر عن المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، نشرته المفوضية عبر موقعها الإلكتروني، أن التعليم يوفر أيضا منصة أساسية لحماية السلام واستدامته وبنائه.

"العرابى": الاتحاد الأوروبى يدفع باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية كحل وحيد للصراع بالشرق الأوسط

 

txt

الخارجية: مصر ترفع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

أهمية التعليم في تحقيق التنمية المستدامة

وأشار إلى أن التعليم يمكن الأفراد والمجتمعات من البقاء والازدهار والاستعداد لمواجهة تحديات وفرص القرن ال(21).. فهو يوسع الآفاق، جنبا إلى جنب مع الفنون والثقافة، مما يسمح للناس، خاصة الشباب، بتخيل مستقبل مختلف والدفاع عنه وبنائه، ويلعب دورا رئيسيا في بناء وتعزيز الروابط والشبكات بين الناس ويجلب الأمل والحماية للمتضررين من الأزمات الإنسانية والنزوح القسري.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بشكل خاص حتى يتمكن كل طفل وشاب من الوصول للتعليم، بغض النظر عمن هم أو المكان الذي يعيشون فيه، بناء على التزامات العام الأوروبي للشباب في 2022 من حيث تعزيز نهج التعلم مدى الحياة للجميع، بما يتماشى مع العام الأوروبي للمهارات 2023، مؤكدا أنه لا يمكن تعظيم الآثار الإيجابية للتعليم إلا من خلال المساواة والإدماج في أنظمة تعليمية جيدة الموارد ومناسبة للمستقبل، مما يسمح للجميع بتحقيق إمكاناتهم.

وباعتباره بطلا عالميا للتحول التعليمي، أكد الاتحاد الأوروبي أيضا التزامه بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في إرساء التعليم الجيد على المستوى العالمي.

وكجزء من استراتيجية البوابة العالمية التابعة للمفوضية الأوروبية، وتماشيا مع خطة عمل الشباب في الاتحاد الأوروبي، قام الاتحاد بزيادة تمويله للتعليم من 7% إلى 10% على الأقل، من خلال البرامج الثنائية والإقليمية بالإضافة إلى المبادرات العالمية مثل المبادرة العالمية والشراكة من أجل التعليم.
 

الاتحاد الأوروبي التنمية العادلة والمستدامة التعليم التنمية المستدامة تحقيق التنمية المستدامة المفوضية الاوروبية

مواد متعلقة

أبوالغيط يشارك فى اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى حول غزة

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار