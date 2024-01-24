الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مشاركة واسعة لشباب جهاز تنمية المشروعات في معرض بغداد الدولي

باسل رحمي
باسل رحمي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على استمرار الجهاز في تقديم الدعم التسويقي المتكامل للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة من خلال العمل على مشاركة أصحاب المشروعات وعملائه في كبرى المعارض المحلية والدولية. 

جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجهاز في معرض بغداد الدولي، والتي تأتي استمرارًا لخطة عمل الجهاز بالتوسع في التعاون المثمر مع الدول العربية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول نظرا لكونها سوق واعد أمام الصادرات المصرية.

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وأشار "رحمي"، إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية تقديم الدعم التسويقي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفتح فرص لتصدير منتجاتها للخارج.

ولفت إلى أن التسويق من أهم المحاور التي يعتمد عليها الجهاز في الفترة الحالية لمساعدة أصحاب المشروعات على إيجاد منافذ جديدة لبيع منتجات مشروعاتهم الصغيرة في الخارج خاصة المنتجات التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة وتجد اقبالا كبيرا في الأسواق العربية والعالمية، ما ينعكس على تنمية الصادرات المصرية. 

وأضاف "رحمي"، أن هذه المعارض تساعد أصحاب المشروعات على التعرف على متطلبات الأسواق الخارجية وتشجعهم على تطويرها كما تتيح لهم فرص إجراء تعاقدات تمكنهم من تصدير منتجاتهم.


جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، نظمت مشاركة مصر بمعرض بغداد التجارى الدولي الدورة رقم ( 47 )، والذي أقيم خلال شهر يناير بالعاصمة العراقية بغداد تحت شعار "العراق يتواصل"، حيث شارك جهاز تنمية المشروعات بعدد من المشروعات المتميزة في العديد من المجالات الصناعية والإنتاجية.

باسل رحمي ا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر الدعم التسويقي التعاون المثمر مع الدول العربية الصادرات المصرية محافظات مصر معرض بغداد الدولي

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