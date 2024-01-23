الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار وسفير قطر بالقاهرة يبحثان وضع استراتيجية جديدة للتعاون بين البلدين

حسام هيبة الرئيس
حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، السفير طارق على الأنصاري، سفير قطر بالقاهرة، لبحث وضع استراتيجية وآلية عمل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

تطرق الاجتماع إلى تطوير آليات التعاون بين الطرفين والتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، سواء عبر إنشاء مشروعات في مصر أو ضخ استثمارات مشتركة في السوق الإفريقية والأسواق الناشئة، خاصة بعد دخـول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيـز التنفيذ وانضمام مصر إلى تجمع "بريكس بلس"، ما يعزز الدور التجاري والاستثماري المصري في أفريقيا والاقتصادات الناشئة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، على التواصل المستمر مع الشركات القطرية المستثمرة في مصر، لحثها على ضخ استثمارات جديدة وتذليل أي تحديات قد تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع كبرى الشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام، خاصة في قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللوجستيات ومراكز التوزيع.

واستعرض حسام هيبة، أهم تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة المُقدمة للمستثمرين، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات لكل قطاع اقتصادي، ما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في معدل تأسيس الشركات.

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وأشاد السفير القطري بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر، مؤكدًا ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصادي المصري.

وأعلن السفير طارق على الأنصاري التنسيق مع ممثلي الحكومة المصرية لإقامة المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري بصفة دورية، بعد نجاح التنظيم في عام 2023.

كانت القاهرة قد استضافت المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري نوفمبر الماضي، وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار السفير طارق على الأنصاري سفير دولة قطر التعاون الاقتصادى مشروعات في مصر السوق الإفريقية

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