قرار لوزارة النقل بتحصيل مقابل إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجي

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة النقل رقم 10 لسنة 2023 بتُمد مدة وقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجى لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 24/11/2023

تفاصيل القرار

ونص وزارة النقل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قرار رقم 10 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2/1/2024 رئيس مجلس الإدارة بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 2699 لسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجى.

وعلى قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 99 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 1338 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 20/11/2023 بالموافقة على مد وقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 المُشار إليه لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 24/11/2023 واتخاذ إجراءات النشر فى الوقائع المصرية والمعتمد من السيد الفريق وزير النقل بتاريخ 13/12/2023 ؛ وبناءً على ما ارتأيناه لصالح العمل.

قــرر ( المادة الأولى ) تُمد مدة وقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجى لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 24/11/2023

( المادة الثانية ) على إدارات الهيئة المعنية تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه. ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية لواء بحرى/ نهاد شاهين على شاهين