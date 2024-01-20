جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري

تمكن رجال جمارك نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

جاء ذلك بناء على مذكرة مقدمة من إدارة المنافذ والأمن الجمركي ومكافحة التهرب الجمركى وإدارة البحث الجنائي بميناء نويبع بالإشتباه في قيام الراكب ر. غ. ح أردني الجنسية المغادر الي الأردن عبر ميناء نويبع البحري بتهريب مبالغ نقدية

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود كثافات معتمة بالعرض علي محمود حمزة القائم بأعمال مدير عام جمرك نويبع قام بتشكيل لجنة برئاسة عمر على عبد النور مدير جمرك الركاب وهشام عمار ومحمد عبد الرحيم مأمورى التفتيش وعادل عبد العليم ومصطفى الجالى بإدارة المنافذ وأسامه صلاح وأحمد الكوز مأموري الأمن الجمركي والسيد مصطفى الحناوى مأمور مكافحة التهرب الجمركى لتفتيش حقائبه فتبين وجود 315 الف جنيه مصري داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنه 2024 بعد العرض على المستشار سلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء وحرر المحضر محمد عبد الخالق وطارق جبر وأحمد عبد الحافظ بالشئون القانونية بعد جرد المضبوطات بمعرفة محمد عبد الله مسئول الخزينة.