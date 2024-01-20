تفاصيل منشورات رئيس مصلحة الجمارك للمنافذ الخاصة بالسلع المستوردة وسيارات المعاقين

أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتورى رئيس مصلحة عدة منشورات جرى توزيعها على المنافذ لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وبخاصة فيما يخص السلع الاستراتيجية ومن هذة المنشورات منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (5) لسنة 2024 بخصوص قيام كافة القطاعات والإدارات المركزية التابعة للمصلحة بموافاة الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بكافة البيانات التفصيلية المقدمة من العاملين بالمصلحة للحصول على أجازات السفر خارج البلاد أيًا كان السبب سواء للعمل أو السياحة أو غير ذلك قبل إستصدار قرار الموافقة على الأجازة بوقت كاف وقيام كافة الإدارات الجمركية المختلفة بإخطار الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بالزيارات المتعلقة بالوفود الأجنبية أيا كان سبب الحضور سواء ورشة عمل أو إجتماعات أو زيارات ميدانية لمواقع العمل وذلك قبل الدعوة أو الأستقبال بوقت كاف لا يقل عن ٤٨ ساعة " يومى عمل لإعمال شئونها.

والمنشورالثانى تحت اسم منشور إستيراد رقابى رقم (3) لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب الدكتورة رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية رقم ۱۱۷ فى ٢٠٢٤/١/١١ بشأن موافقة وزير التجارة والصناعة على أنه يتعين الحصول على موافقة من الإتحاد المصرى لسباق الحمام الزاجل الإستيراد دبل الحمام الزاجل التي تحمل الرموز الخاصة بالإتحاد والواردة تحديدًا بكتاب رئيس الإتحاد المرفق صورته في ضوء أحكام المادة رقم (٣٦) من القانون رقم ۲۱۸ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية

والنشور الثالث وهومنشور التعريفات رقم (6) لسنة 2024 بخصوص كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ١٥٠ ص ٣ في ۲۰۲٤/١/١١ بشأن البيان الاسترشادي المعتمد بقيم خدمات النولون البري على البضائع الوارد من شعبة النقل الدولي واللوجستيات وشعبة النقل بالسيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية والمرفق به عدد (۱) قائمة عن فترة يناير - فبراير - مارس (٢٠٢٤) وذلك بعد مراجعتهم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

ومنشور التعريفات رقم (5) لسنة 2024 بخصوص تعديلات الشروح التفسيرية التي تم اعتمادها في لجان النظام المنسق (HSC) بجلسات منظمة الجمارك العالمية ببروكسل حتى تاريخه وهما التعديل الرابع (ملحق (3) والخامس ملحق (4) بعد ترجمتهما من النصوص الأجنبية الى اللغة العربية، علما بأنه قد تم إدراج التعديلات الثلاث الأول ملحق)، ملحق 1 وملحق (2) على نسخة الشروح التفسيرية الحالية للنظام المنسق 2022 السابق طباعتها وتوزيعها بكافة المواقع الجمركية وفقًا لمنشور تعريفات (43) لسنة 2023



تعليمات رئيس مصلحة الجمارك



ومنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (3) لسنة 2024 بخصوص التنبيه مشددًا بمنع الإدارات العامة لجمارك السيارات بجميع المنافذ الجمركية من مخاطبة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة مباشرة، وقصر التعامل معها على الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة، وذلك حتى يتسنى فحص طلبات المنافذ والتأكد من اتباعها للإجراءات الجمركية الصحيحة قبل مخاطبة المجالس الطبية المتخصصة. ويجب عند الافراج عن السيارات الخاصة بهم تقديم أصل التقرير الطبي الصادر من المجالس الطبية المتخصصة وبطاقة الخدمات المتكاملة وتواجد المعاق شخصيًا.

و منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (2) لسنة 2024 بخصوص إلتزام الإدارات القانونية المختصة بسرعة اتخاذ إجراءات سداد المطالبات القضائية التي تردها في المواعيد القانونية المقررة وإخطار هيئة قضايا الدولة بذلك

من جانبة كشف الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك عن أن حجم تواجد البضائع بالموانئ حاليا يقترب من المعدلات الطبيعة وأنه تمت تغطية نحو 85% من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة لتسريع إجراءات الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومي أو الصحة العامة وأنه تم خلال العام الماضي إحباط محاولات تهرب جمركي بقيمة 8.5 مليار جنيه.