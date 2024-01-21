الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيفية التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية

النفايات الإلكترونية
النفايات الإلكترونية

الخطر المستتر على البيئة وصحة الإنسان".. بهذه العبارة، يمكن وصف التهديد الذي تُشكِّله النفايات الإلكترونية؛ وهي ملايين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يتم التخلص منها سنويًا، ولعل مكمن خطورة تلك النفايات يتمثَّل في احتوائها على بعض أشكال المواد السامة التي تُلوِّث تربة والمياه والهواء والحياة البرية.

وعن حجم مساهمات القطاعات في النفايات الإكترونية، يكشف تقرير الصادر عن وزارة البيئة، من خلال البرنامج الانمائى  للأمم المتحدة أن القطاع العام يمثل 19% وأن المنازل تمثل 23% والقطاع الخاص يمثل 58% وتنتج صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها نحو من 66 إلى 73 طنا سنويا من إجمالي النفايات الإلكترونية الثانوية في مصر، وفي ضوء صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنه 2020 وتم اعتماد عدد 22 مصنوعة لتدوير المخلفات الإلكترونية.

وذكرت وزارة البيئة، أنه قد ينجم عنها عدد من المخاطر الصحية عند الاتصال المباشر بتلك المواد التي تتسرب من النفايات الإلكترونية، ما لم يتم التخلُّص منها بشكل آمن أو يُعاد تدويرها.

ويُقدِّم “الانفوجراف” التالي النصائح العشر من أجل تخلُّص آمن من أجهزتك القديمة، أو الاستفادة منها في توفير مصدر دخل إضافي لأسرتك.

 

الخطر المستتر على البيئة صحة الإنسان مساهمات القطاعات في النفايات الالكترونيه ي وزارة البيئة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة

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