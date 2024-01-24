"المالية" ترخص لشركة مصر للأسواق الحرة إقامة معرض سوق حرة بشرم الشيخ

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرا وزير المالية رقم 8 لسنة 2024 بأن يُرخص لشركة مصر للأسواق الحرة بإقامة معرض سوق حرة بموقعها الكائن بالمحل رقم 47 بالممشى السياحى بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء - خارج الدائرة الجمركية لميناء شرم الشيخ - والبالغ مساحته ٢٥م٢ لممارسة نشاط عرض وبيع البضائع الأجنبية (الخمور - سجائر - هدايا - ومتنوعات) غير الخالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وبمراعاة كافة القوانين والقواعد المعمول بهذا الشأن.

ونص قرار وزارة المالية قرار رقم 8 لسنة 2024 وزير المالية بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية؛ وعلى موافقة وزارة السياحة والآثار على طلب شركة مصر للأسواق الحرة بالترخيص وإنشاء معرض للشركة بالممشى السياحى بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ لتوفير الاحتياجات الخاصة بالسائحين بالكتاب رقم (3497) بتاريخ 7-11-2022؛ وعلى موافقة وزارة التجارة والصناعة على طلب شركة مصر للأسواق الحرة المُشار إليه بالكتاب الوارد لمحافظة جنوب سيناء برقم (50437) بتاريخ 15-5-2023؛ وعلى المحضر المؤرخ 1-8-2023 بتسليم رئاسة مركز ومدينة شرم الشيخ بالممشى السياحى بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

وعلى تعهد شركة مصر للأسواق الحرة المؤرخ 3-8-2023 بتوفير الحراسة اللازمة على فرعها الكائن بالمحل رقم 47 بالممشى السياحى بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ ؛ وعلى موافقة البنك المركزى المصرى بالكتاب المؤرخ 6-8-2023 على تعامل شركة مصر للأسواق الحرة بالنقد الأجنبى إلى جانب الجنيه المصرى بمنفذها الكائن بمنطقة السوق التجارى القديم بمدينة شرم الشيخ؛ وعلى شهادة صلاحية المنشأة لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق الصادرة عن إدارة الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء برقم مرجعى (10/0015800/23) باستيفاء المحل رقم 47 المشار إليه لاشتراطات أمن الحريق فقط من تاريخ 13-8-2023 حتی 12/8/2024 مع التوصية بمداومة المرور على جميع التجهيزات الإطفائية والكهربائية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وإجراء الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة ؛ وعلى كتاب الإدارة المركزية لجمارك سيناء المؤرخ 14/9/2023 المتضمن وجود خطاب ضمان نهائى رقم (23-018-37425IGTG) ساری حتى 12-8-2024، ووثيقة تأمين رقم (ACCP002049223A) سارية حتى 22-8-2024 ؛ وعلى كتاب شركة مصر للأسواق الحرة المؤرخ 25-10-2023 والموضح به السعة التخزينية بفرع الشركة الكائن بالمحل رقم 47 المشار إليه ؛ وعلى ملحق محضر المعاينة الجمركية المؤرخ 30-10-2023 ؛ وعلى كتاب الإدارة المركزية لجمارك سيناء المؤرخ 6-12-2023 المتضمن إضافة مبلغ 25000 جنيه لحساب الإيرادات "الإدارة المركزية لجمارك سيناء" فى 13-9-2023 من شركة مصر للأسواق الحرة عن رسم الجعالة ؛ وعلى الرسم الهندسى المتضمن الحدود والأبعاد ؛ وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.

قــــرر: (المادة الأولى) يُرخص لشركة مصر للأسواق الحرة بإقامة معرض سوق حرة بموقعها الكائن بالمحل رقم 47 بالممشى السياحى بطريق السلام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء - خارج الدائرة الجمركية لميناء شرم الشيخ - لممارسة نشاط عرض وبيع البضائع الأجنبية (الخمور - سجائر - هدايا - ومتنوعات) غير الخالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وبمراعاة كافة القوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

-(المادة الثانية) تعتبر دائرة جمركية معرض السوق الحرة المرخص به وفقًا لنص المادة الأولى من هذا القرار، ويتحدد نطاق هذه الدائرة الجمركية وفقًا لما تضمنه محضر المعاينة والرسم الهندسي.

-(المادة الثالثة) يُعتبر كتاب وزارة السياحة والآثار رقم (3497) بتاريخ 7-11-2022، وكتاب وزارة التجارة والصناعة الوارد لمحافظة جنوب سيناء برقم (50437) بتاريخ 15-5-2023، ومحضر تسليم المحل رقم 47 المشار إليه المؤرخ 2-8-2023، وكتاب البنك المركزى المصرى المؤرخ 6-8-2023، وتعهد شركة مصر للأسواق الحرة المؤرخ 3-8-2023، وكتاب الإدارة المركزية لجمارك سيناء المؤرخ 14-9-2023 المتضمن وجود خطاب ضمان نهائى برقم (23-018-37425IGTG)، ووثيقة تأمين (ACCP002049223A)، وشهادة صلاحية المنشأة لاشتراطات الوقاية من أخطار الحريق المقيدة برقم مرجعی (10/0015800/23)، ومحضر المعاينة الجمركية المؤرخ 30-10-2023 وكتابى الإدارة المركزية لجمارك سيناء المؤرخين 14-9-2023، و6-12-2023.

-(المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.