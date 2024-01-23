فيتوريا "يرمّم" دفاعات الفراعنة قبل مباراة دور الـ16 فى أمم إفريقيا

بدأ البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مرحلة إعادة الحسابات فى رحلة تصحيح الأوضاع داخل صفوف المنتخب الوطنى، قبل خوض مباراة دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وحجز منتخب مصر مكانه بين منتخبات دور الـ١٦، كوصيف للمجموعة الثانية، بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، جميعها بنتيجة ٢-٢، الأمر الذى جعل القلق يتسلل إلى قلوب الجميع بسبب اهتزاز مرمى محمد الشناوى ٦ مرات خلال مباريات الدور الأول .

ويسعى مدرب الفراعنة لاستغلال الفارق الزمنى بين مباراة الرأس الأخضر التى أقيمت مساء أمس، ومباراة دور ١٦ التى ستقام يوم 28 يناير الجارى، فى ترميم دفاعاته وعلاج الأخطاء التى تسببت فى اهتزاز مرمى الشناوى بستة أهداف خلال ثلاث مباريات وهو معدل غير مسبوق فى تاريخ مشاركات الفراعنة بأمم إفريقيا.

وتصل فترة الراحة لمنتخب مصر ما بين المباراتين، إلى ٦ أيام كاملة، وهى فترة رائعة بالنسبة لفيتوريا، من أجل إعادة توظيف لاعبيه بشكل جيد استعدادًا لمباريات الأدوار الإقصائية.

ويخوض منتخب مصر تدريباته بشكل طبيعى اليوم وغدًا فى مقر إقامته بابيدجان على أن يكون التحرك إلى مدينة سان بيدرو يوم الخميس أو الجمعة بناءً على ترتيبات الكاف، بعد رحيل فرق المجموعة السادسة عن سان بيدرو، وذلك استعدادًا لمباراة دور الـ16.

وفضل البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من مباريات الدور الأول، حيث اكتفى بعمل استشفاء للاعبين الذين شاركوا فى مباراة الأمس، وتدريبات خفيفة لباقى اللاعبين داخل الجيم الملحق بالفندق بهدف إتاحة الفرصة للاعبين من أجل التقاط الانفاس، قبل بدء الاستعداد لمباراة دور الـ16 والتى سيتحدد طرفها الثانى عقب انتهاء مباريات غدًا.