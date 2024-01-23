"القابضة لصناعات الأدوية" تعتمد تخصيص مليار جنيه لتطوير 8 مصانع

اعتمدت الشركة القابضة لصناعة الأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ضخ استثمارات تقدر بمليار جنيه لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج بالمصانع المملوكة للشركات التابعة لها، خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو القادم عام 2024.



واشتملت الاستثمارات المخصصة علي كل من 8 مصانع تابعة للشركة القابضة للأدوية، وهي مصانع شركات كل من تنمية الصناعات الكيماوية سيد بنحو 61.3 مليون جنيه، والنيل للأدوية بقيمة 242 مليون جنيه، والقاهرة للأدوية بقيمة 213.8 مليون جنيه، وشركة مصر للمستحضرات الطبية بقيمة 130 مليون جنيه، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 83.5 مليون جنيه، وشركة إسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 92 مليون جنيه، وشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 167.5 مليون جنيه، والنصر للكيماويات الدوائية بقيمة 76 مليون جنيه.



فيما لم تخصص لشركة العبوات الدوائية من تلك الاستثمارات وفقا لخطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024 والذي ينتهي بنهاية يونيو القادم، حيث تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ خطة خاصة بتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بشركات الأدوية التابعة لها، في إطار العمل علي توطين صناعة الأدوية وزيادة صاداراتها بالإضافة إلى العمل علي الوصول لمواصفات التصنيع الجيد لشركات الأدوية بخلاف العمل علي إنشاء مصانع جديدة للخامات والمستحضرات الطبية، وإنشاء أول مصنع لأكياس الدم ومصنع آخر للأدوية البيولوجية ومصنع لإنتاج ألبان الأطفال، ومصنع آخر من أجل إنتاج أدوية الضغط والسكر، حيث يأتي ذلك في إطار توفير الأدوية الناقصة وخفض فاتورة الاستيراد.