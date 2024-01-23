الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يوجه الشكر لـ محمد عظيـمة

غزل المحلة
غزل المحلة

اجتمع المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، واللواء عمر رياض عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وتامر خليل المنسق العام لنادي غزل المحلة، مع محمد عبد العظيم (عظيمة) المستشار الفني السابق لنادي غزل المحلة.

ووجه مجلس إدارة زعيم الفلاحين، الشكر لعظيمة على ما قدمه للنادي خلال الفترة الماضيـة، وكل ما بذله من جهد في سبيل تطوير منظومة الكرة داخل غزل المحلة وفق أحدث المعايير الأوروبيـة، مؤكدين على اعتزازهم بالفترة التي قضاها عظيمه بين جدران النـادي ومتمنين له التوفيق في مشواره المقبل.

وتقدم عظيـمه بخالص الشكر لمجلس إدارة غزل المحلة، على قبولهم اعتذاره عن الاستمرار في منصبه لظروف خاصة.

وأكد أنه يعتز بالفترة التي قضاها في تطوير قطاعات الكرة في نادي عريق مثل غزل المحلة، خاصة في ظل وجود مجلس إدارة محترف، يعمل على توفير كل احتياجات الفرق ولا يدخر جهداً في سبيل دعم المنظومة بشكل كامل.

ووجه عظيمه الشكر لجماهير غزل المحلة، وطالبهم بالدعم المستمر للفريق ومجلس الإدارة، وأكد على ثقته في قدرتهم على إعادة النادي مجدداً للدوري الممتاز وسط الكبار. 

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