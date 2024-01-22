الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتروجت يهزم الاتصالات يؤكد صدارته لدوري المحترفين.. والمحلة يفوز على النجوم

فريق بتروجت
فريق بتروجت

استعاد بتروجت نغمة الانتصارات وهزم الاتصالات 2-2 في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري المحترفين ليحكم بتروجت قبضته على القمة برصيد 42 نقطة بينما توقف رصيد الاتصالات عند 21 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف جاء في الدقيقة 34 عندما مرر خالد أبوزيادة كرة عرضية أستقبلها وينفول كوبينا برأسه بشكل رائع وهيأها لنفسه وسددها داخل المرمى.

في الشوط الثاني سجل وينفول كوبينا الهدف الثاني في الدقيقة 51 بتسديدة كوية من خارج منطقة الجزاء وبعد الهدف وقفت العارضة أمام تسجيل إسماعيل بامبا الهدف الثالث.

في الدقيقة 66 سجل محمد بهاء هدف للاتصالات لتشتعل المباراة وينقذ القائم ضربة رأس لمحمد شاهين مهاجم الاتصالات.

في الدقيقة 78 تألق محمد أبوالنجا حارس بتروجت في التصدي للكرة التي سددها محمد شاهين برأسه.

وفي ملعب السلمانية، فاز غزل المحلة على النجوم ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد النجوم عند 13 نقطة وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول وسجله محمد جابر.

وفاز بروكسي على مكادي 2-1 ليرتفع رصيد بروكسي إلى 26 نقطة ويتوقف رصيد مكادي عند 15  نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منهما وتقدم بروكسي بهدف سجله حسام بركات في الدقيقة السابعة وتعادل حسين الحسيني لمكادي من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني سجل ميسي هدف الفوز لبروكسي في الوقت بدل الضائع

وفي الإسكندرية، فازأبوقير للأسمدة على الجمهورية شبين بهدفين نظيفين ليرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 24 نقطة ويتوقف رصيد الجمهورية شبين عند 14 نقطة.

وفي أسوان تعادل النصر للتعدين مع أسوان بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد أسوان إلى 22 نقطة ورصيد النصر للتعدين إلى ست نقاط، جاء الهدفان في الشوط الأول وتقدم محمد رمضان حلة للنصر للتعدين في الدقيقة الرابعة وتعادل أسوان عن طريق بلال جمال.

دوري المحترفين بتروجت الاتصالات غزل المحله لنجوم

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