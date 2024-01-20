السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادًا للنجوم بعد غدًا

جهاز فريق المحلة
جهاز فريق المحلة

واصل الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد عيد عبد الملك تدريبـاته استعدادًا لمواجهـة النجـوم الاثنين المقبل على ملعب السليمانيـة بمدينة الشيـخ زايد ضمن منافسات الجولة الثامنـة عشر من بطولة دوري المحترفيـن.

وشهد المران حضـور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شـركة غزل المحلة لكـرة القـدم لمؤازرة الجهـاز الفني الجديد قبل مباراتـه الأولـى في قيـادة زعيم الفلاحيـن.

وأكد خليل ثقتـه الكاملـة في اللاعبيـن والجهـاز الفني وفي قدرتهم على تحقيق حلم الجماهير المحلاويـة في العودة السريعـة للدوري الممتـاز.
ومن جانبـه أكد عيد اعتزازه بثقة مجلس الإدارة والجماهير في المحلة مضيفًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق طموحات الجماهير المحلاويـة، وإعادة غزل المحلة مجددًا كبيرًا وسط الكبـار.

وبدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيـادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك استعداداتـه لمواجهـة النجـوم الاثنين المقبل.

وشهد المران حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبيــن الذين تعاهدوا على تحقيق الفوز في المباراة القادمة وإعـادة غزل المحلة لطريق الانتصارات مرة أخرى.
ومن جانبـه قال  أحمد عيد عبد الملك إن غزل المحلة يمتلك مجمـوعة مميـزة من اللاعبيـن القادرين على إعـادة غزل المحلة لمكانـه الطبيعي في الدوري الممتـاز، مؤكدًا أن تركيزه هو وجهـازه المعاون منصب بالكامل على الاستفـادة من قدراتهم وتوظفيها بالشكل الصحيح قبل المواجهة القادمـة أمام النجـوم.
وشكر عبد الملك مجلس إدارة شركة غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل واللجنة الفنيـة للنادي على ثقتهم الكبيـرة في الجهاز الفني الجديد مؤكدًا اعتزازه الكبير بخوض هذه التجربـة مع نـادي عريق بقيمة نادي غزل المحلة.

من جانب أخر قرر مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم إجراء تحقيقًا بشأن مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي للاعبي فريق 2003، ويهيب المجلس بالجميع تحري الدقة في هذا الشأن لحين ظهور نتائج التحقيق.

لفريق الأول في نادي غزل المحلة احمد عيد عبد الملك عيد عبد الملك للدوري الممتاز غزل المحله

مواد متعلقة

دورى المحترفين.. فريق جمهورية شبين يستضيف غزل المحلة فى مواجهة جماهيرية

الأكثر قراءة

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

وزير الدفاع الإسرائيلى يحاول اقتحام مكتب نتنياهو

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا