غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادًا للنجوم بعد غدًا

واصل الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد عيد عبد الملك تدريبـاته استعدادًا لمواجهـة النجـوم الاثنين المقبل على ملعب السليمانيـة بمدينة الشيـخ زايد ضمن منافسات الجولة الثامنـة عشر من بطولة دوري المحترفيـن.

وشهد المران حضـور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شـركة غزل المحلة لكـرة القـدم لمؤازرة الجهـاز الفني الجديد قبل مباراتـه الأولـى في قيـادة زعيم الفلاحيـن.

وأكد خليل ثقتـه الكاملـة في اللاعبيـن والجهـاز الفني وفي قدرتهم على تحقيق حلم الجماهير المحلاويـة في العودة السريعـة للدوري الممتـاز.

ومن جانبـه أكد عيد اعتزازه بثقة مجلس الإدارة والجماهير في المحلة مضيفًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق طموحات الجماهير المحلاويـة، وإعادة غزل المحلة مجددًا كبيرًا وسط الكبـار.

وبدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيـادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك استعداداتـه لمواجهـة النجـوم الاثنين المقبل.

وشهد المران حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبيــن الذين تعاهدوا على تحقيق الفوز في المباراة القادمة وإعـادة غزل المحلة لطريق الانتصارات مرة أخرى.

ومن جانبـه قال أحمد عيد عبد الملك إن غزل المحلة يمتلك مجمـوعة مميـزة من اللاعبيـن القادرين على إعـادة غزل المحلة لمكانـه الطبيعي في الدوري الممتـاز، مؤكدًا أن تركيزه هو وجهـازه المعاون منصب بالكامل على الاستفـادة من قدراتهم وتوظفيها بالشكل الصحيح قبل المواجهة القادمـة أمام النجـوم.

وشكر عبد الملك مجلس إدارة شركة غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل واللجنة الفنيـة للنادي على ثقتهم الكبيـرة في الجهاز الفني الجديد مؤكدًا اعتزازه الكبير بخوض هذه التجربـة مع نـادي عريق بقيمة نادي غزل المحلة.

من جانب أخر قرر مجلس إدارة غزل المحلة لكرة القدم إجراء تحقيقًا بشأن مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي للاعبي فريق 2003، ويهيب المجلس بالجميع تحري الدقة في هذا الشأن لحين ظهور نتائج التحقيق.