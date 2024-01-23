الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

علاقة محرمة.. كشف لغز العثور على جثتين متحللتين في الجبل بحلوان

جثة
جثة

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، التحقيق في واقعة العثور على جثتين متحللتين في الجبل بمنطقة مايو.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأشخاص مفاده تغيب شاب من أقاربه منذ فترة، وأنه كان مرتبطًا بعلاقة غير شرعية بإحدى الفتيات المقيمات بمنطقة المعصرة.

وتبين أن أهل الفتاة وراء الواقعة، كما تبين أن أسرتها استدرجت الشاب وقتلوهما سويًا بمنطقة الجبل حتى عثرت عليهم الأجهزة الأمنية متحللين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات

نيابة حوادث حلوان منطقة مايو العثور علاقة غير شرعية منطقة المعصرة

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