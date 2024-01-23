"شيري وزمردة وبيكا ومشاكل".. أبطال التيك توك والمهرجانات "كعب داير" في المحاكم

"زمردة وشيري وبيكا ومشاكل".. حكايات لأبطال مواقع التواصل الاجتماعي ومغنيين المهرجانات في الأسبوع الأخير داخل أروقة المحاكم والنيابات بسبب تهم عديدة أبزرها التحريض على الفسق والفجور، وهو ما يبرز في تقرير “الدستور”، بشأن أبرز التهم التي حقق فيها معهم.

شيري هانم وابنتها زمردة

عاد اسم شيري وابنتها زمردة للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى عقب غياب وأحكام تصل لخمس سنوات تقضيها المتهمتين في السجن على خلفية التحريض على الفسق، وذلك عقب نظر الطعن على حبسهما في محكمة النقض.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة شيري هانم وابنتها زمردة بحبسهما 5 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية والتحريض على الدعارة.

كروان مشاكل

عقب اقتران اسم كروان مشاكل “التيك توكر” بإنجي حمادة في تهم التحريض على الفسق والإخلال بقيم الآسرة، قررت النيابة في آخر قرارتها إحالته للمحاكمة بنفس التهم.

كانت إنجي حمادة، المذيعة المغمورة، نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتربح وخاصة على تطبيق تيك توك، برفقة كروان مشاكل داخل المطبخ والقيم بحركات فيها ايحاءات جنسية وإخلال بقيم المجتمع وتحريضه على الفسق والفجور.

حمو بيكا

أما مغني المهرجانات حمو بيكا تشاجر مع آخرين في كافيه شهير في مدينة 6 أكتوبر، أصيب خلالها 3 من مرافقي مغني المهرجانات، وعامل في الكافيه وبات في الحجز حتى تم ترحيله للنيابة في اليوم التالي، وذلك بسبب فقرة غنائية انتهت بالتشاجر وتكسير الألواح الزجاجية داخل الكافيه.

تبين نشوب مشاجرة بين طرفين طرف أول «شهدي» 22 سنة مالك الكافيه، «إسلام. ع» 31 سنة مدير الكافيه، «إسلام. ا» 25 سنة عامل بالكافيه مصاب بجرحين بالجبهة.

وطرف ثان «محمد محمود» وشهرته حمو بيكا 34 سنة مطرب مهرجانات، و«محمد. ح» 25 سنة مدير أعماله مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، و«محمد. ن» 39 سنة، مصمم جرافيك مدير تصوير المطرب، مصاب بجرح قطعي بالذقن، و«أسامة. ش» ٢٩ سنة فني صوت مصاب بجرح قطعي بالذقن.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الخامس والأول بسبب اختلافهما على ميعاد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بالطرف الثاني، حيث تعدوا فيها على بعضهم البعض بالسب والشتم، وقام على إثرها «بيكا» بمعاتبة الأول فحدثت مشادة كلامية أخرى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الطرفان كل منهما على الآخر، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.