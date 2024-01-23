"النيابة" تجرى معاينة تصويرية للمتهم بقتل صديقه فى الدرب الأحمر

أجرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، معاينة تصويرية للمتهم بحرق وقتل صديقه ودفنه في المقابر بمنطقة الدرب الأحمر، والذي اعترف بارتكاب الواقعة، ومثل كيفية ارتكابه الواقعة، ومثلها بالصوت والصورة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وتبين أن المتهم دخل السجن بسبب قضية تعاطي المواد المخدرة، وعقب خروجه عاد لمنزله ولكنه اكتشف سرقة مبلغ 300 ألف جنيه، وهنا لم يجد أحد سوى زوجته ليسألها عن مصير المال المختفي، ولكنها في الأول أنكرت معرفتها بالأمر فقيدها ومارس ضدها كافة أنواع العذاب حتى اعترفت.

واعترفت السيدة بأنها أخذت المال برفقة صديقه فطلب منها استدراجه للمنزل وعندما عاد قيده وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض - عصا- ولكن المجني عليه توفي في يديه فلم يكن منه إلا أن حمل جثمانه وساعده تربي بمقابر الخليفة بدفن الجثة عقب اشعال النيران بها لتشويه ملامحها ولا يتم التعرف عليه ولا يتم الوصول إليه.

وقال المتهم أن المجني عليه خانه وغدر به وأقام علاقة مع زوجته وسرقا الإثنين شقى عمره، ولم يسأل عليه أثناء دخوله السجن، فقرر الانتقام منه.

وكشفت مباحث قسم الدرب الأحمر غموض مقتل أحد الأشخاص، والعثور على جثته محروقة ومدفونة بمدافن الخليفة.

كانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم الدرب الأحمر بتغيب أحد الأشخاص، وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه عقب خروج أحد الأشخاص من السجن، اكتشف سرقة مبلغ مالي 300 ألف جنيه من مسكنه، فاحتجز زوجته وعذبها، مما أحدث إصابات بجسمها، واعترفت له بقيامها بالاشتراك مع صديقه بسرقة المبلغ المالي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.