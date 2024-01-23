الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لـ7.. "النقض" تُسدل الستار على قضية "كتائب حلوان الإرهابية"

اعدام
اعدام

أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمها في طعن المتهمين في القضية المعرفوة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان الإرهابية" على الأحكام الصادرة ضدم من محكمة الجنايات، تتدرج من الإعدام إلى السجن 5 سنوات.

وقضت المحكمة برفض طعن 10 متهمين وقبول الطعن من 7 آخرين، والقضاء مجددًا بالبراءة والسجن 10 سنوات لـ6 متهمين، وإلغاء عقوبة 9 أشخاص والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين والمشدد 10 سنوات لأخرين، والإعدام لـ7 متهمين، وذلك في الطعن على الحكم الصادر حضوريًا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان الإرهابية".

 

وكانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.

 

وألزمت هيئة المحكمة متهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.

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الحكم بطعون المتهمين فى كتائب حلوان الإرهابية 23 يناير

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26 ديسمبر.. نظر طعن 162 متهمًا في كتائب حلوان على الإعدام والمؤبد

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

 

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

وكشفت حيثيات حكم محكمة الجنايات، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى والقضايا المنضمة إليها وما دار بشأنهم بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد مرشدها العام حسن البنا، وأطلقت على نفسها اسم تنظيم الإخوان، واتخذت من محافظة الإسماعيلية نواة لها ثم انتشرت فى ربوع الأراضي المصرية، واتخذت من الدين ستارًا وذريعة لنشر أفكارها.

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