الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«اتجوز عليا عرفى ورمانى بعيالى الأربعة».. شاب يطرد زوجته من عش الزوجية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

«اتجوز عليا عرفي ورماني بعيالي الأربعة».. مأساة سيدة ثلاثينية طردها زوجها من عش الزوجية إلى بيت أهلها عقب معاتبته على زواجه من أخرى عرفيًا، فلجأت لمحكمة الأسرة لأخذ مستحقاتها المالية.

 

بدأت السيدة «مها. ن»، تروي مأساة الغدر بها من رفيق رحلتها الذي قضت في كنفه ما يقرب من خمسة عشر عامًا أنجبت فيهما أربعة أطفال بينهما الأخير الذي وصل عمره إلى عامين ونصف ولم يراه حتى الأن حيث تركت بيت الزوجية وهي حامل به.

 

وقالت السيدة انها تزوجت منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا من جارها الذي تقدم لها عقب وعود الحماية وعدم التفريط بها لتكون هي أول شيء يتخلص منه عندما يفكر في الزواج بأخرى حتى أنه تزوج عليها من أخرى عرفيًا وفي السر وعقب عامين من ذلك علمت بطريق الصدفة بسبب رسائل على هاتفه.

 

وعندما واجهته بالخيانة وأنه يعرف أخرى عليها أخبرها أنه متزوج بها وهنا نشبت بينهما مشادة كلامية وإهانة متبادلة من الطرفين كانت نهايتها هي طردها بأطفالها من المنزل وهي حامل في شهورها الأخيرة، لتضع مولودها في منزل عائلتها ومنذ ذلك الوقت وهي تلهث في المحاكم لاسترداد مستحقاتها المالية وطلب الطلاق للضرر.

 

وقالت السيدة إن أكبر أطفالها في المرحلة الإعدادية وأصغرهما عمره عامين ونصف ولم يراه زوجها حتى الآن، كما أنها تعمل وتكد يوميًا لتوفير نفقات المعيشة في حين أن والدهما لم يرسل لهم أي أموال للتربية والرعاية منذ أن تركت المنزل وانقطعت أخباره عنها موضحة أنها تريد الطلاق ونفقتها المالية لها ولأولادها لضمان تربيتهم دون الحاجة واللجوء للغريب ووالدهم حي يرزق.

مأساة سيدة ثلاثينية عش الزوجية محكمة الاسرة زواج

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