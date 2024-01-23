الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالورود والشيكولاتة.. "الداخلية" تحتفل مع المواطنين بعيد الشرطة الـ72 (صور)

الداخلية تحتفل مع
الداخلية" تحتفل مع المواطنين بعيد الشرطة

كعادتها من كل عام، تحتفل وزارة الداخلية طقوس بعيد الشرطة مع المواطنين، حيث يجوب رجال الأمن الشوارع والميادين الكبرى، لتوزيع الورود والشيكولاتة على المواطنين، مشاركة لهم في تخليد ذكرى موقعة الاسماعيلية

 

ورد وشيكولاتة 

 

وينتشر رجال الشرطة في الشوراع والميادين الكبري بزيهم المميز، حاملين باقات الزهور وعلب الحلوى والشيكولاتة لتوزيعها على المواطنين احتفالاً معهم.

وفي بعض الأماكن يكون الاستعانة بأتوبيس مكشوف أتوبيس مكشوف مُجهز يستقله عدد من ضباط وضابطات مختلف جهات المديرية، يوزعوا الهدايا العينية والشوكولاتة والورود على المواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم. 

 

عروض نيلية

 كما تتضمن تلك الطقوس احتفالية ضخمة من شرطة المسطحات المائية التي تقدم عروضًا ضخمة بنهر النيل احتفالًا بعيد الشرطة، حيث يستعرض رجال المسطحات المائية قدراتهم على تأمين المجرى المائي وإنقاذ المواطنين ويتضمن الحفل عروضا مائية، واستعراض لمهارات قوات الإنقاذ النهري باستخدام أحدث المعدات واللنشات، وبيانات عملية تظهر دور الإدارة في تأمين المسطح المائي، وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل استقرار الوطن وآمنة.

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، مجموعة الأوبريتات منها “العهد وقد المسؤلية، 25 يناير، وأنا من مصر".

 

الشرطة رسالتها نبيلة 

 

وسجل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة كلمة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء فيها:"الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة أن نتقدم لكم بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والإمتنان،بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة،والتى جَسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى التضحية للوطن بالزود،عن أمن وآمان شعبه العظيم بكل غالٍ ونفيس، ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطنى عبر العصور، واليوم إذ تقود سيادتكم مسيرة ظافرة، نحو مستقبل أفضل للبلاد، تمضى مسيرة جهاز الشرطة خلف قيادتكم الحكيمة،لأداء رسالتها النبيلة أكثر فداءً وأعمق عطاءً وأصدق وفاءً، وكل عام وسيادتكم بخير". 

عيد الشرطة ورد وشيكولاتة وعروض نيلية موقعة الإسماعيلية الشرطة وزارة الداخلية

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