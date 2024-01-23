المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المخدرات بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة عاطلًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار فى مخدر الهيروين بمنطقة إمبابة، فى محافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد دهشان، وعضوية المستشارين ياسر إبراهيم، وسالم عبدالعزيز، وأمانة سر صبحى عبدالحميد وعصام حسين.

وأسندت التحقيقات، فى القضية رقم 9433 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة، للمتهم "هشام. ظ"، 46 سنة، أنه فى يوم 23 يوليو 2023 أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها.

وردت معلومات لمركز شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة مفادها اتجار أحد الأشخاص بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى، وبعد التأكد من صحة المعلومات استهدف الأمن مكان تواجد المتهم، وأمكن ضبطه، وبحوزته 16 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلاته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من متاجرى ومتعاطى المواد المخدرة.