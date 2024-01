أجندة الدستور الثقافية اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024

1/23/2024 7:15:46 AM

الثلاثاء 23/يناير/2024

لقاء حكي وورشة رسم على هامش معرض الفنان رضا خليل “كلام في السينما”.. إحدى إمسيات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية اليوم الثلاثاء

ففي السادسة مساء، وعلى هامش معرض الفنان رضا خليل، “سينما مصر”، يقام بجاليري ضي بالزمالك، لقاء حكي وورشة رسم، بعنوان “كلام في السينما”، يشارك فيه نخبة من الفنانيين التشكيليين والسينمائيين، ويدير اللقاء الفنان الكبير سمير عبد الغني.

وفي أجندة الدستور الثقافية، ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، فى السادسة مساءً، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة (C) لمناقشة رواية "بنات بالتيمور" للأديب محمد عبد الحافظ ناصف.

ويناقش الرواية كل من النقاد: أميرة عبد الشافي، دكتورة جيهان الدمرداش، ودكتور محروس قللي، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وفي السادسة والنصف مساء، تعقد بدار المرايا للثقافة والفنون، أمسية لمناقشة وإطلاق أحدث إصدارات الدار، ديوان “مرفوض للصالح العام”، للشاعرة أسماء جمال عبد الناصر، ويناقش الديوان الشاعر عمر شهريار، وذلك بمقر المرايا الكائن في 23 شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، في الثانية عشرة ظهرا، ندوة بعنوان “الثقافة والتقدم”، والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثربولوجيا بالمجلس، ويديرها دكتور مصطفي النشار، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.

ويشارك في اللقاء بالحديث والنقاش كل من الدكاترة: أنور مغيث، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بكلية الآداب جامعة حلوان ــ سهير عبد السلام، أستاذ الفلسفة السياسية ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ــ عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ. ويعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستقبل المائدة المستديرة بنقابة الصحفيين، في السادسة مساء، لقاء لمناقشة كتاب “بين البحر والصخر.. مصر كما رآها صبري موسي”، ويناقش الكتاب ويشارك في اللقاء كل من: الكاتبة دكتورة عزة بدر ــ الكاتب الصحفي نبيل عمر ــ الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدى، رئيس قسم الأدب العربي بكلية الآداب جامعة حلوان ــ الروائي دكتور محمد إبراهيم طه ــ الشاعر محمد بغدادى ــ الناشر حسين عثمان مدير دار ريشة الصادر عنها الكتاب، ويدير الأمسية شعبان يوسف.

وفي السابعة مساء، تعقد بمكتبة البلد، بمقرها الكائن بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، أمسية لمناقشة وتوقيع وحفل إطلاق كتاب “حاجات قديمة للبيع”، للكاتبة مني عبد الوهاب، ويناقش الكتاب الكاتب محمد الشماع.

أنشطة دار الأوبرا المصرية

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، وضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية، تحتضن قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في السادسة مساء، افتتاح المعرض الفردي الخاص "كيراموس"، للفنانة دكتورة صالحة المصري.

ويضم المعرض 40 قطعة خزفية و4 جداريات مستخدمة خامات مختلفة منها الطين الأسواني، الجرانيت، الأكاسيد، كلوريد حديد والسلفات. تستلهم خلالها التراث وتجسد أهمية ارتباط المجتمعات بموروثاتها الحضارية. هذا ويستمر المعرض حتي الإثنين 29 يناير الجاري.

وضمن أنشطة نادى سينما أوبرا الإسكندرية، يعرض في السابعة مساء 4 أفلام قصيرة، بالتعاون مع المركز القومى للسينما، وذلك علي مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية.

والأفلام الأربعة هى: “ميت بالصدفة”، “هدية منتصف الليل”، “الناجون من الحر”، “هى والزحمة” ويعقب عرض الأفلام ندوة للمناقشة بمشاركة المخرجين نهى بظاظو، أسامة القزاز، روان الديب وإسلام عبد الجواد ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوى.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد بمكتبة مصر الجديدة للطفل، في الثالثة عصرا، يوم كشفى يهدف إلى اكتساب المهارات الحياتية من اعتماد على النفس، والعمل الجماعى والتعاون والتعرف على الآخرين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة البحرية.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

ففي السادسة مساء، وضمن أنشطة نادي الإبداع السينمائي، يعرض بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل The pride and the passion، أو “الكبرياء والعاطفة”، والفيلم من إنتاج عام 1957 إخراج ستانلي كرامر، وتبلغ مدة عرضه 132 دقيقة، وتدور أحداثه في أجواء تاريخية خلال الاحتلال الفرنسي لإسبانيا.