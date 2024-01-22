أبرزها استيلاء القوات البريطانية على طبرق.. حدث فى مثل هذا اليوم

نجاح القوات البريطانية في الاستيلاء علي مدينة طبرق الليبية من يد القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، من أبرز وقائع حدث في مثل هذا اليوم، والتي نستعرضها لكم في التقرير التالي.

أبرز وقائع حدث في مثل هذا اليوم

حدث في مثل هذا اليوم، من العام 1941 نجحت القوات البريطانية في الاستيلاء علي مدينة طبرق الليبية من يد القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية ــ وقبائل الأشانتي تهزم القوات الإنجليزية شر هزيمة في ساحل الذهب في غانا ــ بدء الاحتلال البريطاني لنيوزيلاندا ــ وقوات الزولو تلحق هزيمة فادحة بالقوات البريطانية في معركة “إساندلوانا”، فيما عرف بحرب الزولو في جنوب أفريقيا.

وحدث في مثل هذا اليوم، تنصيب إدوارد السابع ملكا علي بريطانيا خلفا للملكة فيكتوريا ــ الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديجول يوقع مع المستشار الألماني الأسبق أيضا اتفاقية الإليزيه، والتي تقضي بإنشاء مجالس بين البلدين لتنظيم التعاون في الشئون الخارجية والسياسية والاتصال والأمن.

وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1979 اغتيال القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة بسيارة مفخخة في بيروت، خلال خروجه من منزل زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق ــ إقلاع أول طائرة جامبو وعلي متنها ركاب من نيويورك وتحط في مطار هيثرو بالبريطاني.

وفي العام 2014 اطلاق أعمال مؤتمر جنيف 2 لبحث الأزمة السورية ــ وفي العام 1997 تولت مادلين أولبرايت رسميًا منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب ــ المحكمة الدستورية التركية تحل حزب الرفاة الإسلامي، وتمنع رئيسه نجم الدين أربكان من ممارسة أي نشاط سياسي رغم النجاح الساحق للحزب في الانتخابات النيابية والمحلية.

وحدث في مثل هذا اليوم، من العام 2006، فوز أول رئيس اشتراكي ــ إيفو موراليس ــ بمنصب رئيس بوليفيا ــ وباراك أوباما يصدر قرارا بغلق معتقل جوانتانامو ــ وفي العام 2009 صدر الحكم بالإعدام ــ في الصين ــ علي اثنين من تجار الحليل بعد ثبوت غش لبن الأطفال والذي أسفر عن مقتل 6 أطفال، وتعرض أكثر من 300 ألف رضيع لخطر التسمم الغذائي.

أشهر مواليد حدث في مثل هذا اليوم

وحدث في مثل هذا اليوم، ميلاد كل من الأعلام: قيصر روسيا إيفان الثالث ــ ابن تيمية منظر الجماعات المتطرفة ــ المفكر البريطاني فرانسيس بيكون ــ الشاعر الإنجليزي لورد بايرون ــ الكيميائي الروسي كارل إرنست كلاوس ــ الفيلسوف الإيطالي أنطونيو جرامشي ــ المقرئ الشيخ عبد العزيز علي فرج ــ المطرب ماهر العطار ــ أستاذ الدراسات الشرقية دكتور إبراهيم الدسوقي شتا ــ الفنانة السورية نورمان أسعد.

أشهر وفيات حدث في مثل هذا اليوم

وحدث في مثل هذا اليوم، أن رحل عن عالمنا كل من: شاه جهان صاحب تاج محل ــ ملكة بريطانيا فيكتوريا ــ البابا بندكت الخامس عشر بابا الكنيسة الكاثوليكية ــ فريدريك باير، كاتب وسياسي وناشط سلام دنماركي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1908 ــ الكاتب عبد الحميد جودة السحار ــ المخرج السوري بسام الملا والممثل الإسترالي هيث ليدجر.