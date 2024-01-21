بينها "النيل" لأستاذ بجامعة بيرجن.. مؤلفات نرويجية بمعرض القاهرة للكتاب

تحل دولة النرويج ضيف شرف الدورة 55 لـ معرض القاهرة للكتاب، والذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير.

وفي هذا الصدد طرحت العربي للنشر، العديد من الترجمات العربية لمؤلفات نرويجية، نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تاريه تفايت في رحلة لكشف أسرار النيل

تحت عنوان "النيل.. نهر التاريخ"، طرحت دار العربي النسخة العربية لكتاب من تأليف تاريه تفايت، ترجمة منة الخازندار.

وتاريه تافيت، أستاذ في قسم الجغرافيا بجامعة بيرجن بالنرويج، وأستاذ سابق في التاريخ والعلوم السياسية في جامعة أوسلو.

وكان أيضًا أستاذًا زائرًا في جامعة كامبريدج، ألَّف مجموعة واسعة من الكتب والمقالات، وقد كتب وشارك في إخراج عدد من الأفلام الوثائقية التليفزيونية، تشمل مجالات بحثه الرئيسية التاريخ السياسي لحضارات العالم، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة المجتمع المائي وروابطه، ونظريات التنمية ونظام المساعدات الدولية.

وفي مقدمته للكتاب المشارك به في معرض القاهرة للكتاب يذهب "تافيت" إلي: ظل نهر النيل على مر التاريخ هو محور الأحداث التي أثرت – ولا تزال تؤثر – في جميع الدول التي تقع على روافده. فمنذ بداية التاريخ والغموض يكتنفه؛ هناك من قالوا إنه نهر من أنهار الجنة، وأنه معجزة إلهية، وآخرون ربطوا بينه وبين الأساطير التي حاولت أن تجد سببًا يبرر قوة وعنفوان هذا النهر، خصوصًا وأن أحدًا لم يتخيل المكان الذي ينبع منه. فقد كان – ولا يزال - حوض النيل موطنًا للعديد من الأنظمة السياسية، وأكثر من ألف مجموعة لغوية، وديانتين سماويتين وديانات أفريقية أخرى، وموطنًا للعرب والأفارقة، ومهدًا للإمبراطوريات الغربية والدول الإسلامية.

ويضيف فلا نهر في العالم يتمتع بتاريخ أطول أو أكثر تعقيدًا وحافلًا بالأحداث في مجال السياسات المائية مثل نهر النيل. وقد استحوذ النيل على اهتمام المؤرخين والشعراء منذ أيام الفراعنة، فقد كان هذا النهر موضوعًا لمئات القصائد وآلاف الكتب، بدءًا من هيرودوت وفيرجيل ومذكرات رحلات العلماء المسلمين والروائيين الأوروبيين وحتى العديد من الكتب الحديثة حول جيولوجيا وهيدرولوجيا النيل والسدود والسياسة.

إن هذا الكتاب هو باختصار شديد تعبير عن الافتتان الأوروبي بدور النيل وأهميته التي أثرت وبشكل جذري في تاريخ العالم الحديث. فهو كتاب تاريخي يتناول تطور الحضارة وهو أيضًا كتاب رحلات يحكي عن قصص يرويها النهر بنفسه، وهو كذلك دراسة للسياسات التي انتهجتها المملكة البريطانية وعلى إثرها تحكمت في مستقبل النهر وكل من يعيشون عليه وأثرت فيهم حتى يومنا هذا.

أعيش حياة مثلك كتاب رُشح لجائزة المجلس الشمالي للأدب النرويجي

ورواد معرض القاهرة للكتاب أيضا علي موعد مع كتاب آخر من النرويج بعنوان “أعيش حياة مثلك”، من تأليف يان جرو، وهو روائي يكتب للكبار والأطفال، وهو أيضًا أستاذ البحث النوعي في جامعة أوسلو.

تم تشخيص إصابة "يان جرو" بضمور العضلات الشوكي في سن الثالثة. يروي كل ما مر به في مراحل حياته المختلفة - شبابه مع والديه وأخته في النرويج؛ سنوات دراسته في "بيركلي" في الولايات المتحدة، وسانت بطرسبرج، وأمستردام؛ وحياته الحالية كأستاذ وزوج وأب - يمزج هذه الذكريات بتأملات أنيقة وحكيمة بشكل مدهش حول العالم، والهياكل الاجتماعية، والإعاقة، والخسارة، والعلاقات، والجسد: باختصار، حول ما يعنيه أن تكون إنسانًا.

دافع القتل رواية من أدب الجريمة

ومن أدب الجريمة في معرض القاهرة للكتاب، يشارك الكاتب النرويجي هانز أولاف لهلوم أشهر كتاب أدب الجريمة في النرويج، بروايته “دافع القتل”، ترجمة محمد أبو السعود.

وفيها يعود مرة أخرى المحقق الشهير " كولبيورن كريستيانسين" أو K2 بقضية لا تقل في غموضها وتعقيدها عن سابقتها، ولكن يختلف الأمر هنا قليلًا لأنه كان أحد شهود واقعة القتل في أثناء حدوثها.

في إحدى الأمسيات عام 1970 بعد عودته من مهمة عمل تبعد عن المدينة وأثناء وجوده في مترو الأنفاق يفاجأ بفتاة تجري مسرعة كأن هناك من يلاحقها ويداهمها بخطر لم يكن في حسبانها، وبالفعل تسقط الفتاة أمام عينيه قتيلة في ظلام دامس لم يتبين معه ما الذى دعى تلك الفتاة إلى الركض هكذا.

أقمار صناعية

ولنفس المؤلف النرويجي ــ هانز أولاف لهلوم ــ تطرح العربي في معرض القاهرة للكتاب، النسخة العربية لروايته “أقمار صناعية” من ترجمة هبة الله هشام.

في الجزء الثاني من سلسلة الجريمة الغامضة التي تدور أحداثها في النرويج في ستينيات القرن الماضي. يسعى المفتش "كولبيورن كريستيانسن" لمعرفة أي من الضيوف العشرة قتلوا رجل أعمال والمحارب السابق في الحرب العالمية الثانية. يتلقى المفتش سلسلة من الرسائل التي تحذر من وقوع المزيد من جرائم القتل بينما يحاول اكتشاف الأكاذيب والخداع.

سرعان ما يصبح من الواضح أن كل واحد من ضيوف الضحية هو مشتبه به في القضية. كان المقربون من رجل الأعمال يكرهونه. ولكن أي من الضيوف - من زوجاته الحالية والسابقة وأبنائه الثلاثة إلى سكرتيرته الجذابة وزملائه القدامى في المقاومة - كان لديه الدافع الأكبر للقتل؟

وتنطلق الدورة 55 لــ معرض القاهرة للكتاب، في رحاب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”، واختير عالم المصريات دكتور سليم حسن، شخصية المعرض الرئيسية، بينما الكاتب يعقوب الشاروني تم اختيار ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.