بمعرض الكتاب.. "العربي" تطرح النسخة العربية لرواية "الخائف من الذئب" النرويجية

تحل دولة النرويج، ضيف شرف الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق فعالياته 24 يناير الجاري، وتستمر حتي 6 فبراير 2024.

وطرحت دار العربي للنشر، النسخة العربية لرواية “الخائف من الذئب”، من دولة النرويج، ضيف شرف الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

"الخائف من الذئب" رواية من النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

والرواية من تأليف كارين فوسم، وترجمة هند عادل. والكاتبة كارين فوسم. من مواليد النرويج عام 1954 في "ساندفيورد". بدأت مشوارها الأدبي كشاعرة حيث كتبت أولى قصائدها عام 1974، والتي فازت بجائزة "تارياي وسوس" الأدبية في العام نفسه. ثم اتجهت في منتصف التسعينيات لكتابة الرواية.

اشتهرت “فوسم” بكتابات الجرائم حيث عرفت بأنها "ملكة روايات الجريمة النرويجية"، بسبب نجاح سلسلة الجريمة "المحقق كونراد سيير" التي تُرجمت إلى أكثر من 25 لغة ونالت العديد من الجوائز، وقد فازت هذه الرواية التي تم نشرها عام 1996 تحت عنوان "لا تنظر إلى الوراء" بجائزة "ريفرتون" الأدبية لأفضل رواية جريمة نرويجية في العام نفسه، وجائزة "المفتاح الزجاجي" عام 1997 كأفضل رواية جريمة.

تحويل الرواية إلى فيلم سينمائي

وتحولت الرواية إلى فيلم سينمائي. وتم ترشيحها لجائزة gold dagger لجمعية كتاب الجريمة في عام 2005 عن رواية "جريمة العروس الهندية" التي ترجمتها العربي ونشرت لأول مرة تحت عنوان "نداء لك".

أحداث الرواية

تدور أحداث رواية “الخائف من الذئب”، عندما يكتشف أحد الأطفال، جثة سيدة عجوز تعيش في كوخ منعزل عن القرية ويذهب على الفور إلى الشرطة ليبلغ أنه رأى شاب، معروف بين جميع السكان أنه مصاب بالجنون، بالقرب من كوخ الضحية.

في الوقت نفسه، يسرق رجل مجنون بنكًا قريبًا ويأخذ المشتبه به في قضية قتل السيدة العجوز كرهينة عن طريق الخطأ، يجد المفتش "كونراد سيير" نفسه أمام قضيتين يحملان القدر نفسه من الغرابة، والمتهمين في كلا القضيتين غير أسوياء.

خلال رحلته لجمع المعلومات، تحاول البلدة إخفاء كل ما يمكن أن يساعده، في حين من أن من يرى كل ذلك هو الطفل غريب الأطوار، المهووس بالرماية.

ترجمة رواية “حكاية نرويجية”

ومن دولة النرويج أيضا، صدرت عن العربي للنشر، ترجمة لرواية “حكاية نرويجية”، تأليف ماتياس فالدباكن، وترجمة نانسي محمد.

"ماتياس فالدباكن" مؤلف وفنان نرويجي من مواليد عام 1973، تخرج "ماتياس" من أكاديمة الوطنية للفنون الجميلة في بركن. صدرت أولى روايته "كوكا هولا" عام (2001) وكانت أولى أجزء "ثلاثية الكراهية الاسكندنافية"، كان يستخدم في تلك الفترة اسم مستعار هو "أبو رسول".

في 2006 صدرت أولى الروايات التي حملت اسمه الحقيقي "منتج خاص" والتي اعتبرها النقاد نسخة حديثة لمسرحية "بيت الدمى" لـ"هنريك إبسن"، بالإضافة للروايات صدرت لـ"فالدباكن" مجموعة قصصية بعنوان “قصص التذمر”.

أحداث الرواية

وتتناول رواية “حكاية نرويجية”، قصة الصبي "أوسكار" الوحيد بالتبني، والذي يعمل في مزرعة "أود و"أولاف بلوم" مقابل الطعام والسكن. في أحد الأيام يكتشف "أوسكار" كائن مسكين في الغابة، كان قذرًا وقبيحًا، وبدت ملاحمه غير واضحة، وكان يمشي على أطرافه الأربعة، فكان أشبه بحيوان منه إلى إنسان، وكان يحمل معه ظرف رث تأكلت أطرافه.

يقرر أوسكار التقاطه وأخذه إلى المنزل. يعاني الطفل من بطئ النمو عدم القدرة على التعبير، ولكن تحت رعاية أوسكار وترويضه، يبدأ في النمو بسرعة فائقة.