رئيس البنك الزراعى المصرى يعلن تعيين 4500 موظف من القرى (فيديو)

أعلن علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، عن الخدمات التي يقدمها البنك للمزارعين في القرى، مؤكدًا أن البنك يقدم دعمًا كاملًا للعملاء الزراعيين في إطار استراتيجية الدولة لتنمية القطاع الزراعي وزيادة موارده المالية.

وقال فاروق، خلال لقاء خاص مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن البنك تمكن من تعيين 4500 موظف من القرى خلال العام الماضي، بهدف تقديم خدمات مصرفية أفضل وأسرع للمزارعين، مشيرًا إلى أن البنك ألغى جميع القروض المتأخرة التي تم منحها بين عامي 2000 و2005.

وأضاف أن البنك ينظم حملات شمول مالي في المحافظات لتشجيع السيدات الريفيات على الانضمام إلى الجهاز المصرفي والحصول على قروض ميسرة لإنشاء مشروعاتهن الزراعية والحرفية، مؤكدًا أن البنك يهدف إلى دعم العمل النسائي في الريف وزيادة الإنتاج الزراعي.