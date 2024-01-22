الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائب التنسيقية: دول تحافظ على هويتها من خلال صناعات الألعاب الإلكترونية

النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة

عبر النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أهمية صناعة الألعاب الإلكترونية ومن لا يدرك أهميتها فلينظر حوله.


وأشار عمارة إلى أن وزارة الإتصالات أطلقت مراكز الإبداع وسأل عمارة وزير الإتصالات أين مخرجات هذه المراكز وما هو المصروف عليها مطالبا وزير الإتصالات بأرقام.

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وصرح عمارة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس ديناميكي يحتاج من يعمل معه ان يكون ديناميكي وهناك أزمة في الحكومة المصرية لاتعرف في بعض القطاعات لاتعرف بعضها البعض فلماذا لا يتم التشبيك بين وزارة الشباب ووزارة الإتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستغلال بروتوكولات التعامل استغلال امثلا وماذا عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية.


وأوضح عمارة  فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة  "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها على ان هناك دول تحافظ على هويتها من خلال صناعات الألعاب الإلكترونية من خلال فلسنا متأخرين ولكن ان لم نتدارك الفجوة لم نستطيع اللحاق بركب الدول المتقدمة.
 

الدكتور محمد عمارة الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الألعاب الإلكترونية وزارة الاتصالات

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