الإثنين 08 يناير 2024
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سياسي

"تنسيقية الشباب" تستعرض حصاد مبادرة التماسك الأسرى خلال 2023 (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» حول حصاد مبادرة التماسك الأسري خلال عام 2023، موضحة أن أبرز أهدافها تعزيز مقومات التمساك والترابط الأسري والحد من التفكك والآثار المترتبة عليه.

وأشارت التنسيقية إلى أن أبرز جهود المبادرة هي تنفيذ 12 زيارة ولقاء وجولة ميدانية؛ لبحث سبل الحد من مخاطر التفكك الأسري، وتقديم اقتراح في مجلس النواب لإنشاء لجنة وطنية عليا تختص بمتاعبة ملف الطلاق في مصر.

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تنسيقية الأحزاب تستعرض أنشطة لجنة متابعة الزيارات خلال 2023 (إنفوجراف)

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وفد التنسيقية يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

كما رصدت التنسيقية أن أبرز الجهود هي تقديم طلبات مناقشة في مجلسي النواب والشيوخ بشأن تزايد معدلات الطلاق في مصر وبحث آليات مواجهة الظاهرة، وتقديم سؤال برلماني في مجلس الننواب بشأن جهود وزارة العدل في تدريب وتطوير كافة العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

وتابعت التنسيقية، أن من أبرز الجهود أيضًا، إعداد ورقة سياسات بشأن إلزمية التدريب علي برنامج "مودة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، وذلك قبل إتمام عقد الزواج.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التماسك الأسري التنسيقية مجلس النواب لجنة وطنية ملف الطلاق

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