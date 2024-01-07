الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد التنسيقية يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

وفد التنسيقية يشارك
وفد التنسيقية يشارك فى قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى قدم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللشعب المصري. 


وقال الرئيس السيسي إنه يحمل قدرًا كبيرًا من المحبة والتقدير لقداسة البابا، وإن الرجال تظهر فى المواقف الصعبة.
وقدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة بوفد للتهنئة  فى العيد.

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البابا تواضروس الثاني وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قداس عيد الميلاد العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس السيسي المواقف الصعبة

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