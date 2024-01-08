تنسيقية الأحزاب تستعرض أنشطة لجنة متابعة الزيارات خلال 2023 (إنفوجراف)

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «انفوجراف» تشمل حصاد لجنة متابعة الزيارات بالتنسيقية، موضحة أن اللجنة تتولى ترشيح أعضاء التنسيقية للزيارات وورش العمل، بما يضمن مشاركة الأعضاء بهدف ضمان إنشاء كوادر سياسية تستمع الى كافة المقترحات والأفكار وتدريب أعضاء التنسيقية على الاستعداد الكامل لتقبل آراء الآخرين، وضمان التوزيع العادل لأعضاء التنسيقية على كافة الزيارات الداخلية والخارجية.



وأشارت التنسيقية أن الزيارات الرسمية تشمل الهيئات والوزارات والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمؤسسات والأحزاب السياسية، كما رصدت التنسيقية حصاد مكتبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال عام 2023، والتي انطلقت في يونيو 2023 وتضم أكثر من 4000 كتاب في مختلف التخصصات، بالإضافة الى مكتبة إلكترونية.

ولفتت إلى فعاليات المكتبة التي تضم الندوات، موضحة أن مكتبة التنسيقية نظمت ندوتين هما ندوة عن اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد، وندوة عن ثورة 30 يونيو تخليدا لذكرى صمود الشعب المصرى في وجه إرهاب الإخوان.