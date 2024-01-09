الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تستعرض حصاد مبادرة محو الأمية خلال 2023 (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن حصاد مبادرة محو الأمية بالتنسيقية خلال عام 2023، موضحة أن أهدافها هي الربط بين برامج محو الأمية ومجالات التنمية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ورصدت التنسيقية جهود المبادرة بعقد 12 لقاء وزيارة وجلو ميدانية لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتدشين فصول محو الأمية لأكثر من 900 شخص من أهالي القرى بمحافظة بني سويف وإطلاق خطة عمل تستهدف محو أمية 2137 شخصًا.

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تنسيقية الأحزاب تستعرض أنشطة لجنة متابعة الزيارات خلال 2023 (إنفوجراف)

 

وأشارت التنسيقية إلى أنه من ضمن الجهود أيضًا تنظيم دورات تدريبية وورش عمل علي إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتسليم شتلات زراعية لبعض المزارعين وإجراء دورة تدريبية علي تقنيات الممارسات الزراعية الجيدة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية والهيئة العامة لمحو الأمية لبحث أوجه التنسيق في القضاء على الأمية.

 

وأوضحت التنسيقية أنه من ضمن الجهود هو توقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية ومحافظة بني سويف لتطوير الفرص التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية وجامعة النهضة في بني سويف؛ للاستفادة من كوادر الأكاديمية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية وغرفة الصناعة اليدوية والحرفية لتطوير المهارات التقنية والفنية اللازمة للعمل في هذا المجال. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مبادرة محو الأمية برامج الاستدامة الاقتصادية ورقة تعريفية انفوجراف

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