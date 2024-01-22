عاطل يقتل عشيق زوجته بالدرب الأحمر ويحرقه بمقابر الخليفة

أقدم عاطل على استدراج عشيق زوجته وعذبه حتى الموت بمنطقة الدرب الأحمر ثم أحرق جثته بمقابر الخليفة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أسرة شاب بتغيبه عن المنزل منذ عدة أيام بمنطقة الدرب الأحمر، وبعمل التحريات تبين أن آخر مشاهدة له كانت مع عاطل.

بالقبض على المتهم تبين أنه صديق المجني عليه واعترف بتعذيبه وقتله لوجود علاقة بين القتيل وزوجته أثناء فترة حبسه وقيامهما بسرقة أمواله.

وأضافت التحريات أن المتهم عذب زوجته وأصابها بإصابات خطيرة واستعان بمسجل خطر وحمل جثة القتيل وأحرقها بمقابر الخليفة وحرر المحضر اللازم بالواقعة.